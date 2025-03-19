Невероятное возвращение: количество волков в Европе растет невероятными темпами (видео)

Исследования показывают, что за последнее десятилетие популяция серых волков выросла на невероятные 58%.

Related video

Столетия назад серые волки были демонизированны человеком, в результате чего оказались на грани вымирания. Однако теперь ученые наблюдают, что популяция серых волков совершила невероятное возвращение на большей части территории Европы. Новые исследования показывают, что популяция волков в Европе в 2022 году составила 21 500 особей — на 58% больше, чем предыдущая оценка в 12 000 волков десятилетием ранее, пишет IFLScience.

Авторы нового исследования отмечают, что волки продолжают совершать замечательное возвращение по всей Европе. Ученые считают, такой поворот заметным успехом в деле сохранения популяции, особенно в регионе, в значительной степени сформированном деятельностью человека, от сельского хозяйства до урбанизации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еврозийский волк (Canis lupus lupus) — один из крупнейших и наиболее широко распространенных подвидов серого волка, обитающий на обширных территориях Европы и Азии. Евразийские волки разделяют многие физические и поведенческие черты со своими североамериканскими собратьями, однако считаются более неуловимыми.

Некогда этот вид был широко распространен по всей Европе, однако в течение столетий волки подвергались неустанной охоте, чтобы не давать им пожирать скот. В результате такая охота за последние несколько столетий привела к вымиранию вида. К счастью, некоторым популяциям удалось удержаться в определенных уголках Европы, но к 20 веку перспективы вида выглядели весьма туманными.

К счастью, несколько десятилетий назад ситуация начала меняться — исследователи предприняли новые попытки по восстановлению популяции евразийских волков. Изменение общественного восприятия же помогло — теперь европейцы чаще приветствуют волков и признают их экологическую важность.

Распространение волка в Европе за период 2017–2022/23 Фото: PLOS ONE

Новое исследование показывает, что диких волков теперь можно встретить во всех странах континентальной Европы, за исключением трех государств: Монако, Сан-Марино и Ватикан. Наблюдения показали, что в некоторых странах, таких как Австрия, Бельгия, Дания, Венгрия, Люксембург, Норвегия и Нидерланды, популяция европейских волков насчитывает менее 100 особей, в то же время в Болгарии, греции, Германии, Италии, Польше, Испании и Румынии сегодня наблюдается бурный рост — более 1000 особей.

Ученые также отмечают, что нынешний успех восстановления популяции вовсе не является равномерным. Популяция европейских волков увеличилась в 19 странах, но при этом колебалась в Эстонии, Латвии и Сербии, а в Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии и вовсе сократилась. В Косово популяция серых волков до сих пор неизвестна.

Впрочем, ученые признают, что восстановление популяции серых волков в Европе на самом деле имело свою цену: сегодня хищники убивают около 56 000 домашних животных в год. Однако ученые считают, что возвращение серых волков в Европу также может сократить количество ДТП, связанных со столкновениями с оленями.

Ранее Фокус писал о том, что всего один самец смог возродить целую умирающую экосистему.