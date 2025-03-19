Неймовірне повернення: кількість вовків у Європі зростає неймовірними темпами (відео)

Дослідження показують, що за останнє десятиліття популяція сірих вовків зросла на неймовірні 58%.

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Століття тому сірі вовки були демонізовані людиною, внаслідок чого опинилися на межі вимирання. Однак тепер учені спостерігають, що популяція сірих вовків здійснила неймовірне повернення на більшій частині території Європи. Нові дослідження показують, що популяція вовків у Європі у 2022 році становила 21 500 особин — на 58% більше, ніж попередня оцінка у 12 000 вовків десятиліттям раніше, пише IFLScience.

Автори нового дослідження зазначають, що вовки продовжують здійснювати чудове повернення по всій Європі. Вчені вважають такий поворот помітним успіхом у справі збереження популяції, особливо в регіоні, значною мірою сформованому діяльністю людини, від сільського господарства до урбанізації.

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Євразійський вовк (Canis lupus lupus) — один з найбільших і найпоширеніших підвидів сірого вовка, що мешкає на великих територіях Європи та Азії. Євразійські вовки поділяють багато фізичних і поведінкових рис зі своїми північноамериканськими побратимами, проте вважаються більш невловними.

Колись цей вид був широко розповсюджений по всій Європі, проте протягом століть вовки піддавалися невпинному полюванню, щоб не давати їм пожирати худобу. У результаті таке полювання за останні кілька століть призвело до вимирання виду. На щастя, деяким популяціям вдалося втриматися в певних куточках Європи, але до 20 століття перспективи виду виглядали вельми туманними.

На щастя, кілька десятиліть тому ситуація почала змінюватися — дослідники зробили нові спроби з відновлення популяції євразійських вовків. Зміна суспільного сприйняття також допомогла — тепер європейці частіше вітають вовків і визнають їхню екологічну важливість.

Поширення вовка в Європі за період 2017-2022/23 Фото: паразиты

Нове дослідження показує, що диких вовків тепер можна зустріти у всіх країнах континентальної Європи, за винятком трьох держав: Монако, Сан-Марино і Ватикан. Спостереження засвідчили, що в деяких країнах, таких як Австрія, Бельгія, Данія, Угорщина, Люксембург, Норвегія та Нідерланди, популяція європейських вовків налічує менше ніж 100 особин, водночас у Болгарії, Греції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії та Румунії сьогодні спостерігається бурхливе зростання — понад 1000 особин.

Вчені також зазначають, що нинішній успіх відновлення популяції зовсім не є рівномірним. Популяція європейських вовків збільшилася в 19 країнах, але при цьому коливалася в Естонії, Латвії та Сербії, а в Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Північній Македонії й зовсім скоротилася. У Косово популяція сірих вовків досі невідома.

Утім, учені визнають, що відновлення популяції сірих вовків у Європі насправді мало свою ціну: сьогодні хижаки вбивають близько 56 000 домашніх тварин на рік. Однак учені вважають, що повернення сірих вовків до Європи також може скоротити кількість ДТП, пов'язаних із зіткненнями з оленями.

Раніше Фокус писав про те, що всього один самець зміг відродити цілу екосистему, що помирає.