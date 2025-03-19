Море в Иране внезапно стало кроваво-красным: стало известно, что окрасило его воды (видео)

Туристы засняли видео, на котором видно, как море окрашивается в кроваво-красный на иранском острове Ормуз.

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Видео того, как море становится кроваво-красным на иранском острове Ормуз, было снято в популярном туристическом месте и набрало в социальных сетях невероятное количество лайков. Кадры были опубликованы гидом на острове и показывает туристов, наблюдающих за тем, как кроваво-красная вода стекает по скале, пишет IFLScience.

Почему же море действительно становится красным? Исследователи отмечают, что остров Ормуз известен как "радужный остров" из-за своей красочной почвы и минеральных залежей. По данным исследователей из Обсерватории Земли NASA, остров представляет собой соляной купол — каплевидную насыпь из каменной соли, гипса, ангидрида и других эвапоритов. Эта насыпь поднялась вверх через вышележащие слои породы, но каменная соль слабая и плавучая, а потому она теряет свою хрупкость и течет больше как жидкость под высоким давлением.

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Исследователи отмечают, что эта масса на самом деле состоит не только из соли — внутри нее также находятся слои глины, карбонатов, сланца и богатых железом вулканических пород. Некоторые из этих пород приобрели яркие оттенки красного, желтого и оранжевого, когда они двигались вверх и взаимодействовали с водой и минералами из других слоев породы.

В исследовании 2023 года ученые объяснили, что красный цвет является результатом взаимодействия красной почвы с водой. Дело в том, что остров Ормуз в основном состоит из красной почвы и соляной породы. Фактически красная почва получает свой цвет из смеси гематита и гидроксидов железа, но количество гематита на самом деле преобладает над гидроксидами железа.

Отметим, что местная почва добывается и используется для производства красок, косметики и фасадов зданий. Но во время дождя они приобретают впечатляющий красный цвет, что привлекает на остров огромное количество туристов. Любопытно, что почва также используется в пищу, хотя ученые не рекомендуют этого из-за содержания в ней тяжелых металлов.

В исследовании 2023 году ученые обнаружили красную почву в пище коренных жителей острова Ормуза. Известно, что коренные жители региона называют эту почву "гелак" и используют ее в качестве специй: красная почва превращается в соус и используется для приготовления различных люд. Красная почва также занимает особое место в приготовлении местного хлеба Ормуза.

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