Море в Ірані раптово стало криваво-червоним: стало відомо, що забарвило його води (відео)

Туристи зняли відео, на якому видно, як море забарвлюється в криваво-червоний на іранському острові Ормуз.

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Відео того, як море стає криваво-червоним на іранському острові Ормуз, було знято в популярному туристичному місці й набрало в соціальних мережах неймовірну кількість лайків. Кадри були опубліковані гідом на острові й показують туристів, які спостерігають за тим, як криваво-червона вода стікає по скелі, пише IFLScience.

Чому ж море справді стає червоним? Дослідники зазначають, що острів Ормуз відомий як "райдужний острів" через свій барвистий ґрунт і мінеральні поклади. За даними дослідників з Обсерваторії Землі NASA, острів є соляним куполом — краплеподібним насипом із кам'яної солі, гіпсу, ангідриду та інших евапоритів. Цей насип піднявся через вищі шари породи, але кам'яна сіль слабка і плавуча, а тому вона втрачає свою крихкість і тече більше як рідина під високим тиском.

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Дослідники зазначають, що ця маса насправді складається не тільки з солі — всередині неї також знаходяться шари глини, карбонатів, сланцю і багатих залізом вулканічних порід. Деякі з цих порід набули яскравих відтінків червоного, жовтого і помаранчевого, коли вони рухалися вгору і взаємодіяли з водою і мінералами з інших шарів породи.

У дослідженні 2023 року вчені пояснили, що червоний колір є результатом взаємодії червоного ґрунту з водою. Річ у тім, що острів Ормуз здебільшого складається з червоного ґрунту і соляної породи. Фактично червоний ґрунт отримує свій колір із суміші гематиту та гідроксидів заліза, але кількість гематиту насправді переважає над гідроксидами заліза.

Зазначимо, що місцевий ґрунт видобувають і використовують для виробництва фарб, косметики та фасадів будівель. Але під час дощу вони набувають дивовижного червоного кольору, що приваблює на острів величезну кількість туристів. Цікаво, що ґрунт також використовується в їжу, хоча вчені не рекомендують цього через вміст у ньому важких металів.

У дослідженні 2023 року вчені виявили червоний ґрунт у їжі корінних жителів острова Ормуза. Відомо, що корінні жителі регіону називають цей ґрунт "гелак" і використовують його як спеції: червоний ґрунт перетворюється на соус і використовується для приготування різних страв. Червоний ґрунт також посідає особливе місце в приготуванні місцевого хліба Ормуза.

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