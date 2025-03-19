Найдены "капсулы времени", созданные планетой: 130 лет в них хранились семена, и они все еще живы

Исследователи не просто обнаружили "капсулы времени", но также выяснили, что семена, хранившиеся в них больше века все еще способны расти.

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Наша планета является домом для огромного количества животных и растений, но многие из них сегодня оказались под угрозой исчезновения или давно вымерли. Ученые годами работают над тем, чтобы защитить вымирающие виды, а также разработать метод, позволяющий "воскресить" давно вымершие виды, такие как шерстистые мамонты, додо или тилацины, пишет IFLScience.

В ходе нового исследования ученые стремились выяснить, возможно ли восстановить знаковое, но находящееся под угрозой исчезновения сообщество видов кустарниковых растений в Южной Африке. Любопытно, что команда не просто обнаружила семена в природных "капсулах времени" в Южной Африке, но также заметила, что даже спустя 130 лет они все еще могут расти. Теперь ученые считают, что эти "естественные банки семян" можно использовать для восстановления одной из знаковых растительных экосистем региона.

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Рассматриваемые в исследовании семена принадлежат растительному сообществу, известному как финбос Кейпс-Флэтс-Сэнд — большая его часть находится в парке Токай — части национального парка Столовая гора в Кейптауне. Более века этот регион использовался для производства древесины, при этом инвазивные виды деревьев, завезенные колонизаторами, доминировали над финбосом.

Теперь большая часть этой территории оказалась под угрозой исчезновения, а ученые стремятся сохранить и восстановить ее. В новом исследовании ученые обнаружили, что ключ к восстановлению может храниться в почвенных банках семян — это естественные "банки семян", созданные природой и хранящиеся под землей, ожидающие подходящих условий для прорастания и роста.

Авторы исследования отмечают, что "капсулы времени" на самом деле не просто позволяют заглянуть в прошлое региона, но в перспективе также могут позволить восстановить виды, которые ранее считались вымершими или находятся на грани исчезновения.

После случайного пожара в парке Токай в 1990-х годах и более поздних предписанных выжиганий в регионе, финбос снова появился. Это позволило предположить, что там были семенные банки, и что их семена-компоненты сумели выжить.

Команда, стоящая за исследованием, решила выяснить масштабы "капсул времени" в парке. Ученые собрали образцы почвы из пяти частей парка, сосредоточившись на областях, содержащих шесть видов финбос, которые считаются особенно важными.

Несмотря на более чем столетнюю историю лесных плантаций, ученые обнаружили, что семена финбос все же сумели выжить. Позже семена подверглись воздействию дыма и проросли. Результаты исследования также указывают на то, что семенам удалось выжить в течение удивительно долгого времени — от 40 до 130 лет.

Теперь ученые считают, что эти природные семенные банки на самом деле могут быть использованы для восстановления исчезающих видов, а также возвращения в естественную среду обитания видов, которые ранее считались вымершими.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили исчезнувшее дерево из 1000-летнего семени.