Знайдено "капсули часу", створені планетою: 130 років у них зберігалося насіння, і вони все ще живі

Дослідники не просто виявили "капсули часу", але також з'ясували, що насіння, яке зберігалося в них понад століття, все ще здатне рости.

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Наша планета є домівкою для величезної кількості тварин і рослин, але багато хто з них сьогодні опинилися під загрозою зникнення або давно вимерли. Вчені роками працюють над тим, щоб захистити види, що вимирають, а також розробити метод, що дає змогу "воскресити" давно вимерлі види, як-от шерстисті мамонти, додо або тилацини, пише IFLScience.

Під час нового дослідження вчені прагнули з'ясувати, чи можливо відновити знакову спільноту видів чагарникових рослин у Південній Африці, яке перебуває під загрозою зникнення. Цікаво, що команда не просто виявила насіння в природних "капсулах часу" в Південній Африці, але також помітила, що навіть через 130 років вони все ще можуть рости. Тепер учені вважають, що ці "природні банки насіння" можна використовувати для відновлення однієї зі знакових рослинних екосистем регіону.

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Розглянуте в дослідженні насіння належить до рослинної спільноти, відомого як фінбос Кейпс-Флетс-Сенд — більша його частина розташована в парку Токай — частині національного парку Столова гора в Кейптауні. Понад століття цей регіон використовувався для виробництва деревини, при цьому інвазивні види дерев, завезені колонізаторами, домінували над фінбосом.

Тепер більша частина цієї території опинилася під загрозою зникнення, а вчені прагнуть зберегти й відновити її. У новому дослідженні вчені виявили, що ключ до відновлення може зберігатися в ґрунтових банках насіння — це природні "банки насіння", які створила природа, і вони зберігаються під землею, чекаючи на сприятливі умови для проростання та зростання.

Автори дослідження зазначають, що "капсули часу" насправді не просто дають змогу зазирнути в минуле регіону, але в перспективі також можуть дати змогу відновити види, які раніше вважали вимерлими або перебувають на межі зникнення.

Після випадкової пожежі в парку Токай у 1990-х роках і пізніших запропонованих випалювань у регіоні, фінбос знову з'явився. Це дало змогу припустити, що там були насіннєві банки, і що їхні насіннєві компоненти зуміли вижити.

Команда, що стоїть за дослідженням, вирішила з'ясувати масштаби "капсул часу" в парку. Вчені зібрали зразки ґрунту з п'яти частин парку, зосередившись на ділянках, що містять шість видів фінбос, які вважаються особливо важливими.

Попри більш ніж столітню історію лісових плантацій, вчені виявили, що насіння фінбос все ж зуміло вижити. Пізніше насіння зазнало впливу диму і проросло. Результати дослідження також вказують на те, що насінню вдалося вижити протягом напрочуд довгого часу — від 40 до 130 років.

Тепер учені вважають, що ці природні насіннєві банки насправді можуть бути використані для відновлення видів, які зникають, а також для повернення в природне середовище існування видів, які раніше вважалися вимерлими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виростили зникле дерево з 1000-річного насіння.