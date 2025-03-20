Инопланетная жизнь может прятаться в очень неожиданном месте: что выяснили ученые

Исследователи считают, что жизнь может существовать даже рядом с мертвыми звездами.

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На планетах земного типа, которые вращаются вокруг мертвых звезд может развиться инопланетная жизнь, пишет Space.com.

К такому выводу пришел исследователь из Флоридского технологического института Кэлдон Уайт. Дело в том, что до недавнего времени ученые считали, что планеты, которые вращаются вокруг белых карликов, остаются непригодными для жизни. Снижение температуры их родительской звезды сделало бы атмосферы планет слишком нестабильными.

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Уайт и его команда создали модель, которая смогла оценить, могут ли белые карлики поддерживать два ключевых процесса на планетах, необходимых для жизни.

Результаты исследования показали, что белые карлики могут поддерживать оба этих процесса, что делает возможным существование планет земного типа вокруг белых карликов. Такое открытие поможет расширить фокус поисков инопланетной жизни в других частых космоса.

Из-за того, что белые карлики не имеют источника топлива, они проводят остаток своего времени постепенно охлаждаясь. В результате обитаемая зона таких звезд постепенно сокращается, так как уменьшается расстояние, на котором вода на планетах может оставаться жидкой.

Ученые хотели выяснить, может ли планета в зоне обитаемости белого карлика поддерживать два важных для жизни процесса. Речь идет о фотосинтезе и абиогенезе – процессе, когда жизнь возникает из неживой материи.

Модель имитировала планету земного типа, которая вращается вокруг белого карлика. Это позволило команде подсчитать, сколько энергии мир получил, когда его мертвая звезда остыла, а обитаемая зона – сократилась.

Удивительно, но это показало, что за 7 млрд лет имитируемая планета получила достаточно энергии для поддержания как фотосинтеза, так и абиогенеза под воздействием ультрафиолета.

Эти результаты могут помочь ученым решить, на каких системах сосредоточить телескопы, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба, пока человечество продолжает искать в космосе инопланетную жизнь. В частности, результаты показывают, что системы белых карликов могут быть достойны внимания.

Напомним, инопланетной жизни для существования не обязательно нужна планета. Инопланетной жизни для существования не обязательно нужна планета.