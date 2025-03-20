Інопланетне життя може ховатися в дуже несподіваному місці: що з'ясували вчені

Дослідники вважають, що життя може існувати навіть поруч із мертвими зірками.

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На планетах земного типу, які обертаються навколо мертвих зірок, може розвинутися інопланетне життя, пише Space.com.

Такого висновку дійшов дослідник із Флоридського технологічного інституту Келдон Вайт. Річ у тім, що донедавна вчені вважали, що планети, які обертаються навколо білих карликів, залишаються непридатними для життя. Зниження температури їхньої батьківської зірки зробило б атмосфери планет занадто нестабільними.

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Вайт і його команда створили модель, яка змогла оцінити, чи можуть білі карлики підтримувати два ключові процеси на планетах, необхідні для життя.

Результати дослідження показали, що білі карлики можуть підтримувати обидва ці процеси, що робить можливим існування планет земного типу навколо білих карликів. Таке відкриття допоможе розширити фокус пошуків інопланетного життя в інших частинах космосу.

Через те, що білі карлики не мають джерела палива, вони проводять залишок свого часу поступово охолоджуючись. У результаті населена зона таких зірок поступово скорочується, оскільки зменшується відстань, на якій вода на планетах може залишатися рідкою.

Учені хотіли з'ясувати, чи може планета в зоні населеності білого карлика підтримувати два важливі для життя процеси. Йдеться про фотосинтез і абіогенез — процес, коли життя виникає з неживої матерії.

Модель імітувала планету земного типу, яка обертається навколо білого карлика. Це дозволило команді підрахувати, скільки енергії світ отримав, коли його мертва зірка охолола, а населена зона — скоротилася.

Дивно, але це показало, що за 7 млрд років імітована планета отримала достатньо енергії для підтримки як фотосинтезу, так і абіогенезу під впливом ультрафіолету.

Ці результати можуть допомогти вченим вирішити, на яких системах зосередити телескопи, такі як космічний телескоп Джеймса Вебба, поки людство продовжує шукати в космосі інопланетне життя. Зокрема, результати показують, що системи білих карликів можуть бути варті уваги.

Нагадаємо, інопланетному життю для існування не обов'язково потрібна планета. Інопланетному життю для існування не обов'язково потрібна планета.