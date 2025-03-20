Самые грозные пингвины в океане: одного их "запаха" достаточно, чтобы обратить криль в бегство

Новое исследование показывает, что даже малого количества пингвиньего гуано достаточно, чтобы напугать криль и принудить его к бегству.

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Всего один пингвин способен поглотить тысячи особей криля за один прием пищи, но ученые также обнаружили, что стаи зоопланктнона научились обнаруживать признаки хищников в воде. Ученые годами не могли объяснить загадочное перемещение планктона, но теперь, похоже, им это удалось, пишет Popular Science.

Новое исследование было проведено командой из Лаборатории океанологии Бигелоу — ученые сосредоточились на изучении перемещений криля, выловленного в проливе Брансфилд в Антарктиде. Результаты исследования показали, что достаточно лишь небольшого количества пингвиньего гуано, чтобы повлиять на поведение крошечных морских существ.

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По словам соавтора исследования Николь Хеллесси, в своей работе они с коллегами впервые показали, что небольшое количество пингвиньего гуано вызывает внезапное изменение в поведении антарктического криля при кормлении и плавании.

Чтобы проверить, как криль реагирует на химические признаки присутствия пингвинов поблизости, ученые поместили криль в аквариум на станции Палмер на острове Анверс в Антарктиде. Далее ученые отделили 6-8 особей и переместили их в желоб с морской водой температурой около 1,1 градуса по Цельсию. Отметим, что ученые даже приглушили окружающее освещение, чтобы имитировать естественную среду.

Во время экспериментов ученые наливали морскую воду, смешанную либо с водорослями, либо с пингвиньими фекалиями, либо со смесью того и другого. Команда также записала поведение морских птиц на камеру, а затем проанализировала отснятый материал на основе трехмерного позиционирования выбранных крилей, а также направления и скорости плавания.

Результаты показали, что криль обычно плавает против течения, а присутствие гуано в воде немедленно влияло на его поведение. Ученые обнаружили, что криль ускорил свое плавание в 1,5 раза быстрее среднего, а также сделал в три раза больше поворотов перед большими углами.

Любопытно, что помет пингвинов влиял не только на движения криля. Во время другого эксперимента ученые заметили, что зоопланктон потреблял на 64% меньше водорослей после того, как чувствовал поблизости морских птиц. Это означает, что криль так часто совершает уклончивые маневры, что впоследствии ест меньше, когда в воде вокруг него находится гуано.

По словам Хеллесси, такое поведение, вероятно, направлено на защиту от нападения со стороны пингвинов и значительно увеличивает шансы криля на выживание. И эти шансы экспоненциально возросли бы в стае, если бы их соседи могли обнаружить те же сигналы и сообщить друг другу об опасности.

Исследователи не уверены, однако предполагают, что такая реакция не ограничивается лишь пингвинами, предполагается, что гриль способен подобным образом реагировать на приближение китов и морских тюленей. Однако, поскольку изменение климата продолжает менять глобальные океанические экосистемы, эта способность обнаружения может снизить шансы криля на выживание.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, могут ли пингвины потеть.