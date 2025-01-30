Очень необычное погружение: ученые впервые в истории взглянули на мир глазами пингвина (видео)

Исследователи наконец-то смогли взять цифровые данные и превратить их в реальные измерения — в результате у нас есть возможность взглянуть на мир глазами морских птиц.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо изучены, тогда как другие все еще остаются загадкой. В новом исследовании ученые получили уникальную возможность — впервые в истории мы смогли взглянуть на мир глазами пингвинов, пишет Popular Science.

Открытие было сделано международной группой исследователей, которой удалось разработать PenguCams — новую систему камер, установленных на животных. Авторы исследования считают, что их работа сможет помочь отслеживать, сколько добычи необходимо съесть морским птицам, где они находят рыбу и сколько энергии морские птицы тратят на то, чтобы подобраться к добыче. Авторы исследования отмечают, что им удалось получить уникальные результаты.

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В ходе исследования ученые использовали камеры PenguCams и Crittercam от National Geographic, которые установили на животных. Предполагается, что эти наблюдения предоставят нам некоторые данные о поведении морских птиц, которые мы, как правило, не можем увидеть иначе. Например, как пингвины взаимодействуют со своей добычей.

Ранее ученым приходилось собирать пробы фекалий птиц, а также изучать содержимое их желудков. Однако новый метод открывает ранее неизвестные аспекты — например, мы впервые понимаем, насколько тяжело морским птицам дается охота. Понимание того, как животное охотится и сколько добычи ему нужно, может помочь ученым понять, почему определенный вид ищет добычу лишь в определенном месте.

Исследователи прикрепили небольшие легкие камеры к пингвинам Гумбольдта, Таваки и королевским пингвинам в Новой Зеландии. Далее ученые использовали известное расстояние между клювом пингвина и камерой для определения поправочного коэффициента — число, корректирующее наблюдаемое значение.

Авторы исследования отмечают, что созданный ими поправочный коэффициент — способ преобразования пиксельных измерений в отснятом материале в фактические размеры. Именно он позволил ученым делать неподвижное изображение непосредственно перед тем, как добыча была съедена. Также ученые смогли измерять длину и высоту добычи в пикселях, а затем преобразовать эти данные в миллиметры. Это позволяет ученым оценить, сколько энергии пингвин получает от каждой вылазки за пищей.

Ученые протестировали видеоматериалы с использованием эталонного объекта на разных расстояниях, солености воды и углах. Далее они использовали эти данные, чтобы создать линейные модели, предсказывающие поправочные коэффициенты для расстояний, выходящих за пределы тестируемого диапазона. Этот новый поправочный коэффициент учитывает пройденное расстояние, рефракцию и искажение, чтобы предложить практический инструмент для оценки размера под водой.

Результаты указывают на то, что поправочные коэффициенты значительно различаются в воздушной и водной средах — это происходит из-за различий в преломлении света. В то же время коэффициенты остаются неизменными в соленой и пресной воде.

По словам соавтора исследования и студента Университета Отаго в Новой Зеландии Оуэна Дабковски, им с командой удалось создать совершенно новый способ изучения морских хищников с помощью отснятого материала с камер животных. Поправочный коэффициент позволяет проводить измерения непосредственно с видеоматериалов с помощью простого метода — это инновационная технология.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли черного, как смоль, королевского пингвина.