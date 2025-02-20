Впервые за 50 лет более 150 косаток выбросились на берег Тасмании: что не так с этим местом (видео)

Исследователи пытались спасти животных, но к моменту обнаружения часть из них уже были мертвы, а другие подвергнутся эвтаназии.

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157 китообразных выбросились на берег у северо-западной оконечности Тасмании, на пляже недалеко от реки Артур. Из-за удаленности пляжа задержала обнаружение китообразных до вечера вторника, 1 февраля, но ученые считают, что косатки были выброшены на берег в течение 24-48 часов, пишет IFLScience.

По данным экспертов, по меньшей мере половина животных уже были мертвы в момент нападения, но оставшихся в живых, к сожалению, все равно придется усыпить. Исследователи отмечают, что удаленное местоположение и суровые условия окружающей среды затруднили снятие китов с мели.

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Выброс китообразных произошел на пляже недалеко от деревни с населением всего 32 человека. Соседние города, такие как Маррава, крупнее, но в них по-прежнему нет подходящего оборудования для решения проблемы выброса на берег. В большинстве случаев зрители лишь вредят операции по спасению, а потому Служба парков и дикой природы Тасмании заявила о том, что часть пляжа и близлежащий кемпинг были закрыты для публики. Еще одной помехой стало то, что в районе ведутся активные меры по борьбе с лесными пожарами.

По словам доктора Ванессы Пиротта из Университета Маккуори, они с коллегами все еще не уверены, почему именно китообразные выбросились на берег. Однако Тасмания оказалась местом массового выброса, но у ученых есть несколько теорий, одна из наиболее убедительных заключается в географическом положении Тасмании, которое затрудняет навигацию животных. Впрочем, это лишь одна из многих теорий, способных объяснить, что происходит на самом деле.

Вид выброшенных китообразных все еще не подтвержден, но доктор Пиротта считает, что это малые косатки (Pseudorca crassidens), которые на самом деле являются разновидностью дельфинов. Исследователи отмечают, что этот вид часто путают с косатками из-за формы черепа. Малые косатки очень общительны (в том числе с другими видами) и образуют большие стаи, хотя это много даже по их меркам.

Отметим, что в Тасмании не было случаев выброса на берег ложных косаток в течение последних около полувека, но другие виды часто выбрасываются на берег острова. Например, в 2020 году на берег выбросилось 480 гринд, из которых лишь около сотни были спасены.

Совсем недавно еще один выброс гринд затронул 230 китов, всего через несколько дней после того, как 14 кашалотов выбросились на берег в этом штате. В конце прошлого года три более крупных кита выбросились на берег на острове Флиндерс, также являющемся частью штата.

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