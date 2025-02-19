В Австралии 157 косаток массово выбросились на сушу: ученые не могут выяснить причину

По оценкам специалистов, это первый случай массовой гибели косаток за последние полвека. По предварительной информации, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

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В Австралии 157 косаток массово выбросили на сушу. Местные жители пытались спасти еще живых китообразных и не смогли. Об этом пишет издание АА.

По данным СМИ, австралийские власти заявили 19 февраля, что более 150 косаток оказались на пляже на северо-западе Тасмании.

По сообщениям местных властей, попытки спасти 90 животных не увенчались успехом, в результате пришлось принять решение об их эвтаназии.

Команда морских биологов и ветеринаров прибыла на место утром. Специалисты пытались вернуть нескольких животных в воду, но, как заявила представительница организации Tasmania Parks and Wildlife Service Шелли Грэм, эти попытки были безрезультатными. В результате власти пришли к выводу, что единственным гуманным выходом будет усыпление выживших животных.

Косатки массово выбросились на берег

Сначала о выбросившихся на берег косатках властям сообщили местные жители. По оценкам специалистов, это первый случай массовой гибели косаток за последние полвека. По предварительной информации, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов.

Причины такого поведения косаток остаются неизвестными. Для поиска других выброшенных на берег животных власти задействовали вертолеты. Однако, по словам Кларка, на расстоянии 10 км от места инцидента новых случаев обнаружено не было.

Напомним, что косатка, которая потеряла детеныша, преодолела около 1600 километров, неся его на голове, пока в конце концов не смогла отпустить его. Известно, что "тур скорби" длился 17 дней.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старого кита Ханчи.