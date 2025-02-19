В Австралії 157 косаток масово викинулися на сушу: вчені не можуть з'ясувати причину

За оцінками фахівців, це перший випадок масової загибелі косаток за останні півстоліття. За попередньою інформацією, тварини могли перебувати на березі від 24 до 48 годин.

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В Австралії 157 косаток масово викинули на сушу. Місцеві жителі намагалися врятувати ще живих китоподібних і не змогли. Про це пише видання АА.

За даними ЗМІ, австралійська влада заявила 19 лютого, що понад 150 косаток опинилися на пляжі на північному заході Тасманії.

За повідомленнями місцевої влади, спроби врятувати 90 тварин не увінчалися успіхом, у результаті довелося ухвалити рішення про їхню евтаназію.

Команда морських біологів та ветеринарів прибула на місце вранці. Фахівці намагалися повернути кількох тварин у воду, але, як заявила представниця організації Tasmania Parks and Wildlife Service Шеллі Грем, ці спроби були безрезультатними. У результаті влада дійшли висновку, що єдиним гуманним виходом буде присиплення тварин, що вижили.

Косатки масово викинулися на берег

Спочатку про косаток, що викинулися на берег, владі повідомили місцеві жителі. За оцінками фахівців, це перший випадок масової загибелі косаток за останні півстоліття. За попередньою інформацією, тварини могли перебувати на березі від 24 до 48 годин.

Причини такої поведінки косаток залишаються невідомими. Для пошуку інших викинутих на берег тварин влада задіяла гелікоптери. Однак, за словами Кларка, на відстані 10 км від місця інциденту нових випадків виявлено не було.

Нагадаємо, що косатка, яка втратила дитинча, подолала близько 1600 кілометрів, несучи його на голові, поки врешті-решт не змогла відпустити його. Відомо, що "тур скорботи" тривав 17 днів.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого кита Ханчі..