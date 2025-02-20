Уперше за 50 років понад 150 косаток викинулися на берег Тасманії: що не так із цим місцем (відео)

Дослідники намагалися врятувати тварин, але до моменту виявлення частина з них уже були мертві, а інші піддадуться евтаназії.

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157 китоподібних викинулися на берег біля північно-західного краю Тасманії, на пляжі недалеко від річки Артур. Через віддаленість пляжу затримала виявлення китоподібних до вечора вівторка, 1 лютого, але вчені вважають, що косатки були викинуті на берег протягом 24-48 годин, пише IFLScience.

За даними експертів, щонайменше половина тварин уже були мертві на момент нападу, але тих, що залишилися живими, на жаль, все одно доведеться приспати. Дослідники зазначають, що віддалене місце розташування і суворі умови навколишнього середовища ускладнили зняття китів з мілини.

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Викид китоподібних стався на пляжі недалеко від села з населенням всього 32 людини. Сусідні міста, такі як Маррава, більші, але в них, як і раніше, немає відповідного обладнання для розв'язання проблеми викиду на берег. Здебільшого глядачі лише шкодять операції з порятунку, а тому Служба парків і дикої природи Тасманії заявила про те, що частина пляжу і прилеглий кемпінг були закриті для публіки. Ще однією перешкодою стало те, що в районі тривають активні заходи з боротьби з лісовими пожежами.

За словами доктора Ванесси Піротта з Університету Маккуорі, вони з колегами все ще не впевнені, чому саме китоподібні викинулися на берег. Однак Тасманія виявилася місцем масового викиду, але вчені мають кілька теорій, одна з найпереконливіших полягає в географічному положенні Тасманії, яке ускладнює навігацію тварин. Втім, це лише одна з багатьох теорій, здатних пояснити, що відбувається насправді.

Вид викинутих китоподібних все ще не підтверджений, але доктор Піротта вважає, що це малі косатки (Pseudorca crassidens), які насправді є різновидом дельфінів. Дослідники зазначають, що цей вид часто плутають із косатками через форму черепа. Малі косатки дуже товариські (зокрема з іншими видами) і утворюють великі зграї, хоча це багато навіть за їхніми мірками.

Зазначимо, що в Тасманії не було випадків викиду на берег несправжніх косаток протягом останніх близько півстоліття, але інші види часто викидаються на берег острова. Наприклад, у 2020 році на берег викинулося 480 гринд, з яких лише близько сотні було врятовано.

Зовсім нещодавно ще один викид гринд торкнувся 230 китів, лише через кілька днів після того, як 14 кашалотів викинулися на берег у цьому штаті. Наприкінці минулого року три більші кити викинулися на берег на острові Фліндерс, що також є частиною штату.

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