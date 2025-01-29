Завжди голодний хижак "окупував" усі океани Землі: кілька фактів про косаток (фото)

Дослідники розкрили кілька цікавих фактів про косаток — одних із найсмертоносніших і найкрасивіших хижаків планети.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості видів. Зокрема, він є домівкою для одних із найсмертоносніших і найрозумніших хижаків на Землі — косаток. Цікаво, що кити зустрічаються буквально у всіх земних океанах: від теплих вод біля екватора до крижаних глибин Північного і Південного полюсів, пише Live Science.

Косатки також є одними з найбільш широко поширених ссавців на планеті. Попередні дослідження також показали, що косатки неймовірно соціальні, різноманітні та люті морські хижаки, і найголовніше: їхній раціон різноманітний — косатки буквально їдять все, від пінгвінів до великих білих акул і китів.

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Убивці китів

Століттями косаток називають "убивцями китів", адже стародавні моряки бачили, як вони полюють групами й здатні вбивати навіть найбільших китів. Відомо, що косатки — вищі хижаки, тобто вони перебувають на вершині харчового ланцюга і жодні тварини, крім людей, не полюють на них самих.

Раціон косаток вельми різноманітний: деякі групи їдять тільки рибу, тюленів, морських птахів і кальмарів, а інші здатні вбивати китів, навіть синіх китів — найбільших тварин на Землі, або полюють на великих білих акул заради їхньої цінної печінки. До слова, косатки єдиний, відомий науці вид, який полює на велику білу акулу.

Утім, учені досі не знають, чи вбивають косатки заради розваги, чи лише заради харчування. Раніше вчені спостерігали, як косатки вбивають морських свиней і дельфінів, підкидаючи їх у повітря — досі ми не знаємо, чи є така поведінка мисливською практикою, чи формою гри.

Наскільки великі косатки?

Косатки є найбільшими представниками сімейства дельфінових. Самці, як правило, більші за самок, а найбільша зареєстрована косатка досягала в довжину 9,8 метра, а її вага становила 10 000 кілограмів.

Тіло косатки має особливу загострену форму, яка допомагає їй швидко й ефективно переміщатися по воді. Ця форма, поряд із великим розміром і силою косатки, робить її одним із найшвидших морських ссавців — косатки здатні розвивати швидкість до 56 кілометрів на годину, а їхні масивні зуби можуть сягати неймовірних 10 сантиметрів.

Чи полюють косатки на людей?

Немає жодних офіційних даних, які свідчать про те, що косатки коли-небудь нападали на людей у дикій природі. Один із небагатьох задокументованих майже нападів — косатка напала на серфера в Норвегії, перш ніж втекти — найімовірніше, стався через те, що тварина прийняла серфера за тюленя.

Водночас відомо, що останні кілька років косатки атакують човни в Гібралтарській протоці. Пізніше вчені з'ясували, що за більшістю нападів стояли три молодих самці — більшість біологів вважають, що вони насправді гралися з човнами.

Також відомо, що в неволі косатки все ж нападають на людей: відомо щонайменше про чотири людські жертви внаслідок нападу ссавців.

Косатки тероризують човни в Гібралтарській протоці

Косатки живуть групами

Косатки — дуже соціальні істоти та живуть сімейними групами, званими зграями, які зазвичай налічують від п'яти до 30 особин. Ці зграї складаються зі споріднених матерів та їхніх нащадків. Самці косаток залишаються зі своїми матерями на все життя, тоді як дочки можуть проводити час далеко. Зграї часто використовують свої унікальні крики для спілкування, але вони можуть зустрічатися з іншими зграями й іноді об'єднуватися, утворюючи ще більші групи з більш ніж 100 косаток.

Самка косатки народжує одне дитинча за раз кожні три-десять років. Косатки працюють разом, щоб піклуватися про дитинчат. Самки косаток живуть близько 50 років, але деякі косатки жили до 100 років. Самці живуть менше, зазвичай помираючи у віці 29 років. Найстаріші самці косаток досягають лише 60 років.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки: що кажуть учені.