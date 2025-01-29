Всегда голодный хищник "оккупировал" все океаны Земли: несколько фактов о косатках (фото)

Исследователи раскрыли несколько интересных фактов о косатках — одних из самых смертоносных и красивых хищников планеты.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. В том числе он является домом для одних из самых смертоносных и умных хищников на Земле — косаток. Любопытно, что киты встречаются буквально во всех земных океанах: от теплых вод около экватора до ледяных глубин Северного и Южного полюсов, пишет Live Science.

Косатки также являются одними из самых широко распространенных млекопитающих на планете. Предыдущие исследования также показали, что косатки невероятно социальные, разнообразные и свирепые морские хищники и самое главное: их рацион разнообразен — косатки буквально едят все, от пингвинов до больших белых акул и китов.

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Убийцы китов

Столетиями косаток называют "убийцами китов", так как древние моряки видели, как они охотятся группами и способны убивать даже самых больших китов. Известно, что косатки — высшие хищники, то есть они находятся на вершине пищевой цепи и никакие животные, кроме людей, не охотятся на них самих.

Рацион косаток весьма разнообразен: некоторые группы едят только рыбу, тюленей, морских птиц и кальмаров, а другие способны убивать китов, даже синих китов — самых крупных животных на Земле, или охотятся на больших белых акул ради их ценной печени. К слову, косатки единственный, известный науке вид, который охотится на большую белую акулу.

Впрочем, ученые до сих пор не знают, убивают ли косатки ради развлечения или лишь ради питания. Ранее ученые наблюдали, как косатки убивают морских свиней и дельфинов, подкидывая их в воздух — до сих пор мы не знаем, является ли такое поведение охотничьей практикой или формой игры.

Насколько велики косатки?

Косатки являются крупнейшими представителями семейства дельфиновых. Самцы, как правило, крупнее самок, а самая большая зарегистрированная косатка достигала в длину 9,8 метра, а ее вес составлял 10 000 килограммов.

Тело косатки имеет особую заостренную форму, которая помогает ей быстро и эффективно перемещаться по воде. Эта форма, наряду с большим размером и силой косатки, делает ее одним из самых быстрых морских млекопитающих — косатки способны развивать скорость до 56 километров в час, а их массивные зубы могут достигать невероятных 10 сантиметров.

Охотятся ли косатки на людей?

Нет никаких официальных данных, свидетельствующих о том, что косатки когда-либо нападали на людей в дикой природе. Одно из немногих задокументированных почти нападений — косатка напала на серфера в Норвегии, прежде чем убежать — скорее всего, произошло из-за того, что животное приняло серфера за тюленя.

В то же время известно, что последние несколько лет косатки атакуют лодки в Гибралтарском проливе. Позже ученые выяснили, что за большинством нападений стояли три молодых самца — большинство биологов считают, что они на самом деле играли с лодками.

Также известно, что в неволе косатки все же нападают на людей: известно минимум о четырех человеческих жертвах в результате нападения млекопитающих.

Косатки терроризируют лодки в Гибралтарском проливе

Косатки живут группами

Косатки — очень социальные существа и живут семейными группами, называемыми стадами, которые обычно насчитывают от пяти до 30 особей. Эти стаи состоят из родственных матерей и их потомков. Самцы косаток остаются со своими матерями на всю жизнь, в то время как дочери могут проводить время вдали. Стаи часто используют свои уникальные крики для общения, но они могут встречаться с другими стаями и иногда объединяться, образуя еще более крупные группы из более чем 100 косаток.

Самка косатки рожает одного детеныша за раз каждые три-десять лет. Косатки работают вместе, чтобы заботиться о детенышах. Самки косаток живут около 50 лет, но некоторые косатки жили до 100 лет. Самцы живут меньше, обычно умирая в возрасте 29 лет. Самые старые самцы косаток достигают всего 60 лет.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.