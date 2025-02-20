Рекордный холод и мощный снегопад: действительно ли непогода вызвана полярным вихрем (видео)

Исследователи рассказали, что на самом деле происходит с полярным вихрем и действительно ли он породил мощный зимний шторм.

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На этой неделе США переживают рекордный холод и сильный снегопад, поскольку очередной зимний шторм пронесся через несколько центральных и восточных штатов. Метеорологи прогнозируют, что следующие несколько дней будут наблюдаться невероятно холодные ветры — от -34 до -51 градуса по Цельсию. Шторм также принесет обильный снегопад миллионам местных жителей — ожидается, что количество осадков достигнет 31 сантиметра, пишет Live Science.

Многие связывают наступление зимнего шторма с полярным вихрем — областью низкого давления и холодного воздуха, циркулирующей вокруг Северного и Южного полюсов в стратосфере, слой на высоте 12-50 километров выше поверхности планеты. Впрочем, ученые не столь уверены, что именно полярный вихрь породил зимний шторм в США.

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По словам ведущего долгосрочного прогнозиста AccuWeather Пола Пастелока, область высокого давления над северной Канадой была основным фактором, заставившим холодный воздух опуститься на юг в центральные равнины и среднюю долину Миссисипи. Затем этот холодный воздух столкнулся с более теплыми температурами дальше на юг, создав штормы.

Эксперты считают, что февральский зимний шторм был вызван резким контрастом более теплых температур вдоль побережья Мексиканского залива и более холодного воздуха через северные Скалистые горы, северные равнины и Канаду. Между этим резким контрастом существовала зона штормовой погоды, разделяющая две воздушные массы, что и привело к этому безумию

По словам Эми Батлер, научного сотрудника, изучающей климат в Лаборатории химических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), на самом деле роль полярного вихря в февральском шторме все еще неясна.

Некоторые исследования уже показали, что растяжение полярного вихря связано с усилением вторжений холодного воздуха в центральную и восточную часть США. Однако Батлер признает, что причинно-следственная связь все еще не ясна: есть вероятность, что вихрь просто реагирует на область высокого давления над Арктикой — высокое давление может по сути растягивать самый нижний вихрь.

Эксперт считает, что высокое давление в Арктике — часть изменения атмосферного давления, известного как Арктической осцилляцией — скорее всего, является причиной холодной погоды в центральной части США.

Батлер отмечает, что эта область высокого давления над Арктикой представляет собой накопление воздушной массы, которая помогает сместить струйное течение на юг и позволяет холодному арктическому воздуху распространяться на юг.

Некоторые исследования показывают, что потепление в Арктике может нарушать полярный вихрь. Например, исследование 2021 года, показало, что усиление Арктики, вероятно, было важным фактором растяжения полярных вихрей, которое принесло экстремальные холода в Северную Америку в 2021 году.

Ранее Фокус писал о том, что огромный "пропеллер" над Арктикой сошел с ума: полярный вихрь вращается в обратную сторону.