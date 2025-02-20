Рекордний холод і потужний снігопад: чи справді негода спричинена полярним вихором (відео)

Дослідники розповіли, що насправді відбувається з полярним вихором і чи справді він породив потужний зимовий шторм.

Related video

Цього тижня США переживають рекордний холод і сильний снігопад, оскільки черговий зимовий шторм пронісся через кілька центральних і східних штатів. Метеорологи прогнозують, що наступні кілька днів спостерігатимуться неймовірно холодні вітри — від -34 до -51 градуса за Цельсієм. Шторм також принесе рясний снігопад мільйонам місцевих жителів — очікується, що кількість опадів сягне 31 сантиметра, пише Live Science.

Багато хто пов'язує настання зимового шторму з полярним вихором — областю низького тиску і холодного повітря, що циркулює навколо Північного і Південного полюсів у стратосфері, шарі на висоті 12-50 кілометрів вище поверхні планети. Утім, учені не настільки впевнені, що саме полярний вихор породив зимовий шторм у США.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного довгострокового прогнозиста AccuWeather Пола Пастелока, область високого тиску над північною Канадою була основним фактором, що змусив холодне повітря опуститися на південь у центральні рівнини й середню долину Міссісіпі. Потім це холодне повітря зіткнулося з теплішими температурами далі на південь, створивши шторми.

Експерти вважають, що лютневий зимовий шторм був спричинений різким контрастом тепліших температур уздовж узбережжя Мексиканської затоки й холоднішого повітря через північні Скелясті гори, північні рівнини та Канаду. Між цим різким контрастом існувала зона штормової погоди, що розділяла дві повітряні маси, що і призвело до цього божевілля

За словами Емі Батлер, наукового співробітника, що вивчає клімат у Лабораторії хімічних наук Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), насправді роль полярного вихору в лютневому штормі все ще неясна.

Деякі дослідження вже показали, що розтягнення полярного вихору пов'язане з посиленням вторгнень холодного повітря в центральну і східну частину США. Однак Батлер визнає, що причинно-наслідковий зв'язок усе ще не зрозумілий: є ймовірність, що вихор просто реагує на область високого тиску над Арктикою — високий тиск може по суті розтягувати найнижчий вихор.

Експерт вважає, що високий тиск в Арктиці — частина зміни атмосферного тиску, відомого як Арктична осциляція — найімовірніше, є причиною холодної погоди в центральній частині США.

Батлер зазначає, що ця область високого тиску над Арктикою являє собою накопичення повітряної маси, яка допомагає змістити струменеву течію на південь і дає змогу холодному арктичному повітрю поширюватися на південь.

Деякі дослідження показують, що потепління в Арктиці може порушувати полярний вихор. Наприклад, дослідження 2021 року показало, що посилення Арктики, ймовірно, було важливим фактором розтягування полярних вихорів, що принесло екстремальні холоди в Північну Америку 2021 року.

Раніше Фокус писав про те, що величезний "пропелер" над Арктикою збожеволів: полярний вихор обертається у зворотний бік.