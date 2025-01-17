В крупнейшей колонии на Земле пингвины часто разводятся: что заставляет их "разбивать сердца"

В новом исследовании ученые раскрывают тайны разводящихся пингвинов острова Филлип — крупнейшей колонии морских птиц в мире.

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Остров Филлип является домом для 37 000 малых пингвинов, а потому считается крупнейшей в мире колонии этого вида. Всемирно известный Парад пингвинов привлекает тысячи посетителей ежегодно — люди стекаются для, чтобы наблюдать за тем, как удивительные морские птицы возвращаются из океана в свои гнезда, пишет PHYS.org.

Бытует мнение, что пингвины — одни из самых верных птиц в мире и выбирают себе пару на всю жизнь. Но новая работа группы исследователей под руководством профессора Ричарда Рейна из Университета Монаша показывает, что вовсе не все пингвины на самом деле выбирают партнеров на всю жизнь.

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В общей сложности ученые наблюдали за колонией в течение двух десятков лет и пришли к выводу, что в хорошие времена морские птицы, как правило, остаются со своими партнерами, хотя часто и ходят на сторону. Однако после неудачного репродуктивного сезона морские птицы могут попытаться найти нового партнера на следующий сезон, чтобы повысить свой успех размножения.

Ученые обнаружили, что уровень разводов среди пингвинов на самом деле является более надежным предиктором репродуктивного успеха колонии, чем факторы окружающей среды, например изменение среды обитания или поведенческие черты. Например, время, которое они тратят на поиски добычи, с большим количеством разводов и повторных пар в сезон размножения, что приводит к снижению репродуктивного успеха во всей колонии.

Наблюдения показывают, что основной причиной разводов является малое количество детенышей. Впрочем, команда также обнаружила, что это рискованное решение со стороны морских птиц может еще более снизить успех их последующих попыток размножения.

По словам профессора Рейна, в общей сложности они наблюдали за 13 сезонами размножения малых пингвинов, отслеживая, какие особи меняли партнеров и разводились. Команда зафиксировала около 250 разводов среди примерно 1000 пар пингвинов в течение всего исследования. Результаты также указывают на то, что годы с более низким уровнем разводов среди пингвинов также были годами более высокого успеха размножения.

Профессор Андре Кьярадиа, морской ученый из Природных парков острова Филлип, сказал, что уровень разводов является точным предиктором успеха, поскольку он более точно коррелирует с показателями размножения, чем другие факторы, влияющие на пингвинов. Теперь ученые считают, что в дальнейших исследованиях важно учитывать социальную динамику наряду с другими факторами, такими как факторы окружающей среды. Предполагается, что это позволит разработать более успешные стратегии по защите уязвимых видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, могут ли пингвины потеть.