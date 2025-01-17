У найбільшій колонії на Землі пінгвіни часто розлучаються: що змушує їх "розбивати серця"

У новому дослідженні вчені розкривають таємниці пінгвінів, що розводяться на острові Філіп — найбільшій колонії морських птахів у світі.

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Острів Філіп є домівкою для 37 000 малих пінгвінів, а тому вважається найбільшою у світі колонією цього виду. Всесвітньо відомий Парад пінгвінів приваблює тисячі відвідувачів щороку — люди стікаються для, щоб спостерігати за тим, як дивовижні морські птахи повертаються з океану до своїх гнізд, пише PHYS.org.

Існує думка, що пінгвіни — одні з найвірніших птахів у світі та вибирають собі пару на все життя. Але нова робота групи дослідників під керівництвом професора Річарда Рейна з Університету Монаша показує, що зовсім не всі пінгвіни насправді вибирають партнерів на все життя.

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Загалом учені спостерігали за колонією протягом двох десятків років і дійшли висновку, що в хороші часи морські птахи, як правило, залишаються зі своїми партнерами, хоча часто і ходять на сторону. Однак після невдалого репродуктивного сезону морські птахи можуть спробувати знайти нового партнера на наступний сезон, щоб підвищити свій успіх розмноження.

Науковці виявили, що рівень розлучень серед пінгвінів насправді є більш надійним предиктором репродуктивного успіху колонії, ніж фактори довкілля, як-от зміна середовища проживання або поведінкові риси. Наприклад, час, який вони витрачають на пошуки здобичі, з великою кількістю розлучень і повторних пар у сезон розмноження, що призводить до зниження репродуктивного успіху у всій колонії.

Спостереження показують, що основною причиною розлучень є мала кількість дитинчат. Утім, команда також виявила, що це ризиковане рішення з боку морських птахів може ще більше знизити успіх їхніх наступних спроб розмноження.

За словами професора Рейна, загалом вони спостерігали за 13 сезонами розмноження малих пінгвінів, відстежуючи, які особини змінювали партнерів і розлучалися. Команда зафіксувала близько 250 розлучень серед приблизно 1000 пар пінгвінів протягом усього дослідження. Результати також вказують на те, що роки з нижчим рівнем розлучень серед пінгвінів також були роками високого успіху розмноження.

Професор Андре К'ярадіа, морський вчений з Природних парків острова Філіп, сказав, що рівень розлучень є точним предиктором успіху, оскільки він точніше корелює з показниками розмноження, ніж інші фактори, що впливають на пінгвінів. Тепер учені вважають, що в подальших дослідженнях важливо враховувати соціальну динаміку поряд з іншими факторами, такими як фактори навколишнього середовища. Передбачається, що це дасть змогу розробити більш успішні стратегії із захисту вразливих видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть пінгвіни пітніти.