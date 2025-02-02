Ох эти пингвины: почему "супружеская" верность птиц оказалась мифом

Ученые обнаружили, что пингвины разводятся со своими партнерами после неудачного сезона размножения. До сих пор считалось, что эти птицы сохраняют верность в любом случае.

Related video

В недавнем исследовании специалисты изучили паттерны спаривания пингвинов. Эти животные, живущие в Австралии, продемонстрировали поведение, которое бросает вызов общепринятым представлениям о пожизненном партнерстве, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наблюдения, проведенные в течение нескольких сезонов размножения, имели целью ответить на вопрос, кто менял партнеров, какие факторы влияли на эти изменения, где они происходили, когда заметными и почему такое поведение может улучшить репродуктивные результаты.

Исследователи из Университета Монаша изучали колонию малых пингвинов на острове Филиппа в течение 12 сезонов размножения с 2000 по 2013 год. Они зафиксировали почти 250 случаев, когда пингвины образовывали новые пары после предыдущих связей.

Хотя многие птицы объединялись с одним и тем же партнером каждый сезон, анализ показал, что почти половина связанных пар иногда расставались. Пара пингвинов считалась измененной, когда меченая птица снова появлялась с другим партнером.

Экофизиолог Ричард Рейна, который изучает островную колонию в течение 20 лет, объяснил: "В благоприятные времена пингвины в основном остаются со своими партнерами, хотя часто возникает дополнительная связь между парами. Однако после неудачного репродуктивного сезона они могут попытаться найти нового партнера на следующий сезон, чтобы повысить свой успех в размножении".

Хотя несколько видов пингвинов поддерживали парные связи в течение сезона размножения, изменения в выборе партнера наблюдались даже среди тех, кого считали моногамными Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Исследование также выделило, что брачное поведение этих птиц не настолько фиксировано, как многие считали. Хотя несколько видов пингвинов поддерживали парные связи в течение сезона размножения, изменения в выборе партнера наблюдались даже среди тех, кого считали моногамными, например императорские пингвины и пингвины Адели.

В одном из наблюдений птицы могли образовывать несколько пар за одну ночь, особенно когда предыдущее размножение давало дополнительные возможности для спаривания. Морской ученый из университета Монаша Андре Кьярадиа заметил, что изменения во времени размножения из-за изменения климата предоставили дополнительные шансы для новых пар.

Важно

Кровь, убившая неандертальцев: как генетическая несовместимость повлияла на развитие человечества

Исследование позволило понять, как репродуктивный успех связан с решением сменить партнера, особенно после неудачного сезона размножения, поскольку такое адаптивное поведение улучшает перспективы птиц воспитывать потомство в сложных условиях.

Результаты продемонстрировали, что вариации в моделях спаривания могут непосредственно влиять на репродуктивный успех колонии. Учитывая, как социальные взаимодействия влияют на результаты размножения, можно лучше спланировать природоохранные усилия, чтобы поддержать выживание видов.

Как уже писал Фокус, в океанах Земли живет редкий 10-метровый гигант, у которого изо рта выплывают детеныши. Ученые впервые обнаружили этих огромных существ в 1899 году и с тех пор их видели всего примерно 120 раз.

Также Фокус писал о том, какие представители трех царств природы являются самыми опасными для жизни человека, если их употреблять в пищу.