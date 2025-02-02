Ох ці пінгвіни: чому "подружня" вірність птахів виявилася міфом

Учені виявили, що пінгвіни розлучаються зі своїми партнерами після невдалого сезону розмноження. Досі вважалося, що ці птахи зберігають вірність у будь-якому випадку.

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У нещодавньому дослідженні фахівці вивчили патерни спарювання пінгвінів. Ці тварини, що живуть в Австралії, продемонстрували поведінку, яка кидає виклик загальноприйнятим уявленням про довічне партнерство, пише ScienceAlert.

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Спостереження, проведені протягом кількох сезонів розмноження, мали на меті відповісти на питання, хто змінював партнерів, які фактори впливали на ці зміни, де вони відбувалися, коли найпомітнішими і чому така поведінка може покращити репродуктивні результати.

Дослідники з Університету Монаша вивчали колонію малих пінгвінів на острові Філіпа протягом 12 сезонів розмноження з 2000 по 2013 рік. Вони зафіксували майже 250 випадків, коли пінгвіни утворювали нові пари після попередніх зв'язків.

Хоча багато птахів об'єднувалися з одним і тим же партнером щосезону, аналіз показав, що майже половина пов'язаних пар іноді розлучалися. Пара пінгвінів вважалася зміненою, коли мічений птах знову з'являвся з іншим партнером.

Екофізіолог Річард Рейна, який вивчає острівну колонію протягом 20 років, пояснив: "У сприятливі часи пінгвіни здебільшого залишаються зі своїми партнерами, хоча часто виникає додатковий зв'язок між парами. Однак після невдалого репродуктивного сезону вони можуть спробувати знайти нового партнера на наступний сезон, щоб підвищити свій успіх у розмноженні".

Хоча кілька видів пінгвінів підтримували парні зв'язки протягом сезону розмноження, зміни у виборі партнера спостерігалися навіть серед тих, кого вважали моногамними Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Дослідження також виділило, що шлюбна поведінка цих птахів не настільки фіксована, як багато хто вважав. Хоча кілька видів пінгвінів підтримували парні зв'язки протягом сезону розмноження, зміни у виборі партнера спостерігалися навіть серед тих, кого вважали моногамними, наприклад імператорські пінгвіни та пінгвіни Аделі.

В одному зі спостережень птахи могли утворювати кілька пар за одну ніч, особливо коли попереднє розмноження давало додаткові можливості для спарювання. Морський вчений з університету Монаша Андре Кьярадіа зауважив, що зміни в часі розмноження через зміну клімату надали додаткові шанси для нових пар.

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Дослідження дозволило зрозуміти, як репродуктивний успіх пов'язаний з рішенням змінити партнера, особливо після невдалого сезону розмноження, оскільки така адаптивна поведінка покращує перспективи птахів виховувати потомство в складних умовах.

Результати продемонстрували, що варіації в моделях спарювання можуть безпосередньо впливати на репродуктивний успіх колонії. Враховуючи, як соціальні взаємодії впливають на результати розмноження, можна краще спланувати природоохоронні зусилля, щоб підтримати виживання видів.

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