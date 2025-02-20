Батареи электрокаров могут сохранять более 90% "здоровья" после 120 000 км: детали

Новое исследование показало, что аккумуляторы электромобилей не деградируют так быстро, как изначально думали потребители.

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Аккумуляторы электромобилей служат гораздо дольше, чем считалось ранее, а также имеют достаточно хорошее состояние даже после интенсивной эксплуатации. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на отчет Pickles, ведущей австралийской торговой площадки по продаже подержанных автомобилей.

Команда Pickles изучила состояние батарей более 250 подержанных электромобилей. Исследование показало, что аккумуляторы автомобилей в среднем сохраняют 90% своей работоспособности (State of Health) после 120 000 километров пробега. Это расстояние в 10 раз больше, чем средний автомобиль проезжает в год.

Поскольку не все машины находятся в дороге так много, исследователи также рассмотрели "здоровье" аккумуляторов электромобилей, пробег которых составляет от 40 000 до 80 000 километров. В этих автомобилях батареи сохраняли в среднем 94,6% работоспособности. Что касается транспортных средств, которые проехали всего 20 000 километров, их средний показатель составил 98,2%.

"Аккумуляторы не деградируют так быстро, как изначально думали потребители", — отметил генеральный директор Pickles Automotive Solutions Брендон Грин.

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В Pickles также сравнили батареи нескольких известных производителей. Так, электромобили Hyundai продемонстрировали 99,3 % работоспособности батарей при среднем возрасте 39 месяцев и пробеге около 29 237 километров. В BYD этот показатель составил 98,62% при среднем возрасте 17 месяцев и пробеге чуть боле 15 619 километров. При этом батареи Tesla сохранили лишь 93,3% работоспособности при среднем возрасте 27 месяцев и пробеге 42 263 километров.

Напомним, ученые из Института энергетики Прекорта при Стэнфордском университете и Национальной лаборатории SLAC выявили, что аккумулятор среднестатистического электромобиля может прослужить на 40% дольше, чем предсказывают стандартные лабораторные испытания.

Также сообщалось, что сингапурский стартап Flint представил перезаряжаемые аккумуляторы на основе целлюлозы, которые, по словам разработчиков, не перегреваются и полностью разлагаются.