Горы могут стать источником "бесконечных" запасов энергии: что выявили ученые

По словам исследователей, горные хребты могут производить в 20 раз больше природного водорода в год, чем рифтовые зоны.

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Ученые Центра геологических наук имени Гельмгольца обнаружили, что области внутри горных хребтов, где глубокие мантийные породы залегают близко к поверхности, являются перспективными местами для производства природного водорода. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, водород — перспективное чистое топливо, однако его синтетическое производство зависит от ископаемого топлива. Новое исследование показывает, что горные хребты могут содержать огромные запасы природного водорода.

Путем моделирования тектоники плит ученые выявили, что Пиренеи, Альпы и некоторые районы Гималаев могут быть очагами водорода. В исследовании утверждается, что водород может образовываться в больших количествах в результате серпентинизации — процесса, при котором мантийные породы реагируют с водой, образуя новые минералы и газообразный водород.

Это происходит, когда мантийные породы, обычно залегающие глубоко под землей, выносятся на поверхность (эксгумируются) в результате тектонической активности на протяжении миллионов лет. Эксгумация мантийных пород происходит в основном в двух тектонических ситуациях: рифтогенез (континентальный раскол, как в Атлантике) и горообразование (континентальное столкновение, как в Пиренеях и Альпах).

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что серпентинизация гораздо более эффективна в горных хребтах, чем в рифтовых бассейнах. Согласно их расчетам, горные хребты могут производить в 20 раз больше водорода в год, чем рифтовые зоны. Это связано сочетанием оптимальных температур, обилия воды и подходящих пород-резервуаров в горах.

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Кроме того, ученые отметили, что в горных хребтах есть подходящие породы-коллекторы (например, песчаник) для накопления водорода, которые можно разбурить. Разведочные работы уже ведутся в таких регионах, как Пиренеи, Альпы и Балканы, где были обнаружены первые признаки природного водорода.

"В целом, мы можем оказаться на переломном этапе в исследовании природного водорода. Таким образом, мы можем стать свидетелями зарождения новой отрасли природного водорода", — заявил ведущий автор исследования Фрэнк Цваан.

Напомним, команда исследователей ANEMEL создала эффективный и стабильный катализатор для расщепления воды, который позволяет сделать производство зеленого водорода путем электролиза дешевле.

В свою очередь группа ученых из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее разработала новаторскую технологию, которая устраняет ключевые ограничения в производстве чистого водорода, используя микроволны.