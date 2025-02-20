Гори можуть стати джерелом "нескінченних" запасів енергії: що виявили вчені

За словами дослідників, гірські хребти можуть виробляти у 20 разів більше природного водню на рік, ніж рифтові зони.

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Вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню. Про це пише портал Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, водень — перспективне чисте паливо, проте його синтетичне виробництво залежить від викопного палива. Нове дослідження показує, що гірські хребти можуть містити величезні запаси природного водню.

Шляхом моделювання тектоніки плит учені виявили, що Піренеї, Альпи та деякі райони Гімалаїв можуть бути осередками водню. У дослідженні стверджується, що водень може утворюватися у великих кількостях внаслідок серпентинізації — процесу, під час якого мантійні породи реагують із водою, утворюючи нові мінерали та газоподібний водень.

Це відбувається, коли мантійні породи, що зазвичай залягають глибоко під землею, виносяться на поверхню (ексгумуються) внаслідок тектонічної активності протягом мільйонів років. Ексгумація мантійних порід відбувається здебільшого у двох тектонічних ситуаціях: рифтогенез (континентальний розкол, як в Атлантиці) і горотворення (континентальне зіткнення, як у Піренеях і Альпах).

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що серпентинізація набагато ефективніша в гірських хребтах, ніж у рифтових басейнах. Згідно з їхніми розрахунками, гірські хребти можуть виробляти в 20 разів більше водню на рік, ніж рифтові зони. Це пов'язано поєднанням оптимальних температур, великої кількості води і відповідних порід-резервуарів у горах.

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Крім того, вчені зазначили, що в гірських хребтах є відповідні породи-колектори (наприклад, піщаник) для накопичення водню, які можна розбурити. Розвідувальні роботи вже ведуться в таких регіонах, як Піренеї, Альпи і Балкани, де були виявлені перші ознаки природного водню.

"Загалом, ми можемо опинитися на переломному етапі в дослідженні природного водню. Таким чином, ми можемо стати свідками зародження нової галузі природного водню", — заявив провідний автор дослідження Френк Цваан.

Нагадаємо, команда дослідників ANEMEL створила ефективний і стабільний каталізатор для розщеплення води, який дає змогу зробити виробництво зеленого водню шляхом електролізу дешевшим.

Своєю чергою група вчених з Пхоханського університету науки і технології в Південній Кореї розробила новаторську технологію, яка усуває ключові обмеження у виробництві чистого водню, використовуючи мікрохвилі.