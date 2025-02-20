Батареї електрокарів можуть зберігати понад 90% "здоров'я" після 120 000 км: деталі

Нове дослідження показало, що акумулятори електромобілів не деградують так швидко, як спочатку думали споживачі.

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Акумулятори електромобілів служать набагато довше, ніж вважалося раніше, а також мають досить хороший стан навіть після інтенсивної експлуатації. Про це пише Interesting Engineering з посиланням на звіт Pickles, провідного австралійського торгового майданчика з продажу вживаних автомобілів.

Команда Pickles вивчила стан батарей понад 250 старих електромобілів. Дослідження показало, що акумулятори автомобілів у середньому зберігають 90% своєї працездатності (State of Health) після 120 000 кілометрів пробігу. Це відстань у 10 разів більша, ніж середній автомобіль проїжджає за рік.

Оскільки не всі машини перебувають у дорозі так багато, дослідники також розглянули "здоров'я" акумуляторів електромобілів, пробіг яких становить від 40 000 до 80 000 кілометрів. У цих автомобілях батареї зберігали в середньому 94,6% працездатності. Що стосується транспортних засобів, які проїхали лише 20 000 кілометрів, їхній середній показник становив 98,2%.

"Акумулятори не деградують так швидко, як спочатку думали споживачі", — зазначив генеральний директор Pickles Automotive Solutions Брендон Грін.

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У Pickles також порівняли батареї кількох відомих виробників. Так, електромобілі Hyundai продемонстрували 99,3 % працездатності батарей при середньому віці 39 місяців і пробігу близько 29 237 кілометрів. У BYD цей показник склав 98,62% при середньому віці 17 місяців і пробігу трохи більше 15 619 кілометрів. При цьому батареї Tesla зберегли лише 93,3% працездатності за середнього віку 27 місяців і пробігу 42 263 кілометрів.

Нагадаємо, вчені з Інституту енергетики Прекорта при Стенфордському університеті та Національної лабораторії SLAC виявили, що акумулятор середньостатистичного електромобіля може прослужити на 40% довше, ніж передбачають стандартні лабораторні випробування.

Також повідомлялося, що сінгапурський стартап Flint представив акумуляторні батареї на основі целюлози, які, за словами розробників, не перегріваються і повністю розкладаються.