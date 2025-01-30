Дуже незвичайне занурення: вчені вперше в історії поглянули на світ очима пінгвіна (відео)

Дослідники нарешті змогли взяти цифрові дані та перетворити їх на реальні виміри — в результаті у нас є можливість поглянути на світ очима морських птахів.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре вивчені, тоді як інші все ще залишаються загадкою. У новому дослідженні вчені отримали унікальну можливість — вперше в історії ми змогли поглянути на світ очима пінгвінів, пише Popular Science.

Відкриття було зроблено міжнародною групою дослідників, якій вдалося розробити PenguCams — нову систему камер, встановлених на тваринах. Автори дослідження вважають, що їхня робота зможе допомогти відстежувати, скільки здобичі необхідно з'їсти морським птахам, де вони знаходять рибу і скільки енергії морські птахи витрачають на те, щоб підібратися до здобичі. Автори дослідження зазначають, що їм вдалося отримати унікальні результати.

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Під час дослідження вчені використовували камери PenguCams і Crittercam від National Geographic, які встановили на тварин. Передбачається, що ці спостереження нададуть нам деякі дані про поведінку морських птахів, які ми, як правило, не можемо побачити інакше. Наприклад, як пінгвіни взаємодіють зі своєю здобиччю.

Раніше вченим доводилося збирати проби фекалій птахів, а також вивчати вміст їхніх шлунків. Однак новий метод відкриває раніше невідомі аспекти — наприклад, ми вперше розуміємо, наскільки важко морським птахам дається полювання. Розуміння того, як тварина полює і скільки здобичі їй потрібно, може допомогти вченим зрозуміти, чому певний вид шукає здобич лише в певному місці.

Дослідники прикріпили невеликі легкі камери до пінгвінів Гумбольдта, Тавакі та королівських пінгвінів у Новій Зеландії. Далі вчені використовували відому відстань між дзьобом пінгвіна і камерою для визначення корекційного коефіцієнта — число, що коригує спостережуване значення.

Автори дослідження зазначають, що створений ними корекційний коефіцієнт — спосіб перетворення піксельних вимірювань у знятому матеріалі у фактичні розміри. Саме він дозволив ученим робити нерухоме зображення безпосередньо перед тим, як здобич була з'їдена. Також вчені змогли вимірювати довжину і висоту здобичі в пікселях, а потім перетворити ці дані в міліметри. Це дає змогу вченим оцінити, скільки енергії пінгвін отримує від кожної вилазки за їжею.

Вчені протестували відеоматеріали з використанням еталонного об'єкта на різних відстанях, солоності води та кутах. Далі вони використовували ці дані, щоб створити лінійні моделі, які передбачають корекційні коефіцієнти для відстаней, що виходять за межі тестованого діапазону. Цей новий корекційний коефіцієнт враховує пройдену відстань, рефракцію і спотворення, щоб запропонувати практичний інструмент для оцінки розміру під водою.

Результати вказують на те, що корекційні коефіцієнти значно різняться в повітряному та водному середовищах — це відбувається через відмінності в заломленні світла. Водночас коефіцієнти залишаються незмінними в солоній і прісній воді.

За словами співавтора дослідження і студента Університету Отаго в Новій Зеландії Оуена Дабковскі, їм з командою вдалося створити абсолютно новий спосіб вивчення морських хижаків за допомогою відзнятого матеріалу з камер тварин. Корекційний коефіцієнт дозволяє проводити вимірювання безпосередньо з відеоматеріалів за допомогою простого методу — це інноваційна технологія.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли чорного, як смола, королівського пінгвіна.