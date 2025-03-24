Исчезли знаменитые кольца Сатурна: что произошло

Астрономы уверяют, что исчезновение колец газового гиганта – временное явление.

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В минувшие выходные исчезли кольца Сатурна, что произошло впервые с 2009 года, кольца планеты выровнялись ребром по отношению к Земле, пишет Space.com.

Каждые 13-15 лет кольца планеты выстраиваются в идеальную линию с Землей, что делает их почти невидимыми с нашей точки зрения. Такое явление астрономы называют "пересечением плоскости колец", которое началось в воскресенье, 23 марта и продлится некоторое время.

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Наилучшие шансы увидеть Сатурн без колец будут иметь жители средних южных широт.

Сатурн совершает один оборот вокруг Солнца каждые 29,4 земных года. За все это время видимость колец планеты меняется, потому как Сатурн вращается вокруг оси, наклоненной на 27 градусов. Таким образом, в какой-то отрезов времени мы видим кольца хорошо, а в какой-то мы видим их с ребра. В последнем случае кольца почти невозможно увидеть, или же они выглядят как тонкая линия.

По словам ученых, кольца Сатурна состоят из водяного льда, мелких камней и пыли. Это остатки астероидов и даже маленьких лун, которые были уничтожены мощной гравитацией Сатурна.

Несмотря на то, что кольца простираются на 273 600 км, их толщина составляет всего 10 м. Когда же они становятся ребром по отношению к Земле, кольца отражают слишком мало света, чтобы их можно было увидеть.

Вид на Сатурн с Земли меняется по мере того, как планета вращается вокруг Солнца. Тогда как когда планета наклонена от нас, мы видим нижнюю сторону его колец. Когда Земля переходит между этими перспективами, наша планета проходит через плоскость колец Сатурна. В результате мы видим Сатурн без колец, потому что находимся на одной линии с краем его колец.

Последние 7 лет кольца Сатурна постепенно наклонялись в сторону выравнивания ребром. Исчезновение колец – это временное явление. В течение следующих нескольких месяцев кольца начнут постепенно появляться снова. В 2032 году кольца Сатурна окажутся в идеальном положении для наблюдений с Земли.

Несмотря на то, что кольца Сатурна исчезли, планету все еще можно найти на небосводе, когда она поднимается низко над восточным горизонтом как раз перед восходом Солнца. Лучшее время для наблюдения за Сатурном в этом году будет во время противостояния — когда Земля окажется между планетой и Солнцем — 21 сентября 2025 года. Во время противостояния Сатурн будет наиболее ярким на земном небе.

Напомним, планету Сатурн предлагают выбросить из списка газовых гигантов. Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она сильно отличается Юпитера.