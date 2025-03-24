Зникли знамениті кільця Сатурна: що сталося

Астрономи запевняють, що зникнення кілець газового гіганта — тимчасове явище.

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Минулими вихідними зникли кільця Сатурна, що сталося вперше з 2009 року, кільця планети вирівнялися ребром щодо Землі, пише Space.com.

Кожні 13-15 років кільця планети шикуються в ідеальну лінію із Землею, що робить їх майже невидимими з нашої точки зору. Таке явище астрономи називають "перетином площини кілець", яке розпочалося в неділю, 23 березня, і триватиме деякий час.

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Найкращі шанси побачити Сатурн без кілець матимуть жителі середніх південних широт.

Сатурн робить один оберт навколо Сонця кожні 29,4 земних року. За весь цей час видимість кілець планети змінюється, тому що Сатурн обертається навколо осі, нахиленої на 27 градусів. Таким чином, у якийсь відрізок часу ми бачимо кільця добре, а в якийсь ми бачимо їх з ребра. В останньому випадку кільця майже неможливо побачити, або ж вони виглядають як тонка лінія.

За словами вчених, кільця Сатурна складаються з водяного льоду, дрібного каміння і пилу. Це залишки астероїдів і навіть маленьких місяців, які були знищені потужною гравітацією Сатурна.

Попри те, що кільця простягаються на 273 600 км, їхня товщина становить лише 10 м. Коли ж вони стають ребром по відношенню до Землі, кільця відбивають занадто мало світла, щоб їх можна було побачити.

Вид на Сатурн із Землі змінюється в міру того, як планета обертається навколо Сонця. Тоді як коли планета нахилена від нас, ми бачимо нижній бік його кілець. Коли Земля переходить між цими перспективами, наша планета проходить через площину кілець Сатурна. У результаті ми бачимо Сатурн без кілець, тому що перебуваємо на одній лінії з краєм його кілець.

Останні 7 років кільця Сатурна поступово нахилялися в бік вирівнювання ребром. Зникнення кілець — це тимчасове явище. Протягом наступних кількох місяців кільця почнуть поступово з'являтися знову. У 2032 році кільця Сатурна опиняться в ідеальному положенні для спостережень із Землі.

Попри те, що кільця Сатурна зникли, планету все ще можна знайти на небосхилі, коли вона піднімається низько над східним горизонтом якраз перед сходом Сонця. Найкращий час для спостереження за Сатурном цього року буде під час протистояння — коли Земля опиниться між планетою і Сонцем — 21 вересня 2025 року. Під час протистояння Сатурн буде найбільш яскравим на земному небі.

Нагадаємо, планету Сатурн пропонують викинути зі списку газових гігантів. Шоста планета Сонячної системи точно складається з газоподібних елементів, але вона сильно відрізняється від Юпітера.