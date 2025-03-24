Ученый, открывший "темный кислород" на дне океана, игнорировал его почти десятилетия: вот почему

Впервые исследователь обнаружил странный кислород, производимый без источников света, еще в 2013 году, но игнорировал его годами.

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В 2013 году профессор экологии морского дна и биогеохимии из Шотландской ассоциации морских наук Эндрю Свитман проводил эксперименты по изучению круговорота углерода на морском дне в зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане. Тогда ученые опустили дистанционно управляемую платформу на глубину 4000 метров, а затем с удивлением обнаружил, что она вернулась с пузырьками внутри, пишет Science Alert.

Такая находка казалась невероятно необычной, поэтому через два года ученые вернулись на то же место, захватив с собой несколько датчиков кислорода. Эти датчики предназначены для измерения потребления кислорода, однако вместо этого профессор Свитман обнаружил то, чего никак не ожидал — выработку кислорода.

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Увы, профессор Свитман игнорировал свое открытие следующие 9 лет, сославшись на неисправность датчиков. По словам исследователей, дело в том, что наука изначально учит тому, что кислород на Земле вырабатывается лишь в результате фотосинтеза, а для этого нужен свет — увы, его не найти на дне океана.

Все изменилось в 2021 году, когда профессор Свитман смог подтвердить выработку кислорода на дне океана другим методом. В результате ученые пришли к выводу, что им действительно удалось обнаружить нечто любопытное: кислород, вырабатываемый без участия солнечного света.

Полиметаллические конкреции со дна океана Фото: Northwestern University

В 2024 году ученые опубликовали работу, где изложили выводы своего исследования. Фактически, открытие темного кислорода изменило наше понимание глубоководья и потенциальной жизни на Земле. Однако ученые до сих пор в полной мере не знают, как именно вырабатывается кислород и имеет ли он экологическое значение для глубоководных экосистем, где он происходит.

В своей работе ученые предположили, что источником темного кислорода, вероятно, могут быть полиметаллические конкреции, состоящие из множества различных металлов, в том числе марганца. Известно, что этот и другие металлы при взаимодействии с морской водой могут создать разницу в электрическом потенциале. В результате ученые предположили, что они могут создавать напряжение, достаточное для расщепления морской воды на кислород и водород. Новое китайское исследование только что показало, что кислород может потенциально вырабатываться при формировании этих марганцевых конкреций.

В данный момент ученые продолжают работать над изучением темного кислорода. Команда уже рассмотрела некоторые из научных процессов. Также ученые ведут переговоры с NASA об изучении того, возможна ли выработка темного кислорода на других планетах при отсутствии фотосинтеза и влияет ли это на наши поиски внеземной жизни.

Ученые также анализируют потенциал темного кислорода в центральной части Тихого океана и разработки специально сконструированных и автономных посадочных модулей или установок. Команда также планирует изучить, выделяется ли водород при создании темного кислорода и используется ли он в качестве источника энергии для необычно большого сообщества микробов в частях глубокого океана.

Ранее Фокус писал о том, что "Темный кислород", производимый в недрах океана рассорил ученых.