Учений, який відкрив "темний кисень" на дні океану, ігнорував його майже десятиліття: ось чому

Уперше дослідник виявив дивний кисень, вироблений без джерел світла, ще 2013 року, але ігнорував його роками.

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У 2013 році професор екології морського дна і біогеохімії з Шотландської асоціації морських наук Ендрю Світман проводив експерименти з вивчення колообігу вуглецю на морському дні в зоні Кларіон-Кліппертон у Тихому океані. Тоді вчені опустили дистанційно керовану платформу на глибину 4000 метрів, а потім зі здивуванням виявив, що вона повернулася з бульбашками всередині, пише Science Alert.

Така знахідка здавалася неймовірно незвичною, тож за два роки вчені повернулися на те саме місце, захопивши з собою кілька датчиків кисню. Ці датчики призначені для вимірювання споживання кисню, однак натомість професор Світман виявив те, чого аж ніяк не очікував — вироблення кисню.

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На жаль, професор Світман ігнорував своє відкриття наступні 9 років, пославшись на несправність датчиків. За словами дослідників, річ у тім, що наука від самого початку вчить тому, що кисень на Землі виробляється лише в результаті фотосинтезу, а для цього потрібне світло — на жаль, його не знайти на дні океану.

Усе змінилося 2021 року, коли професор Світман зміг підтвердити вироблення кисню на дні океану іншим методом. У результаті вчені дійшли висновку, що їм дійсно вдалося виявити щось цікаве: кисень, що виробляється без участі сонячного світла.

Поліметалеві конкреції з дна океану Фото: Northwestern University

У 2024 році вчені опублікували роботу, де виклали висновки свого дослідження. Фактично, відкриття темного кисню змінило наше розуміння глибоководдя та потенційного життя на Землі. Проте вчені досі повною мірою не знають, як саме виробляється кисень і чи має він екологічне значення для глибоководних екосистем, де він відбувається.

У своїй роботі вчені припустили, що джерелом темного кисню, ймовірно, можуть бути поліметалеві конкреції, що складаються з безлічі різних металів, зокрема марганцю. Відомо, що цей та інші метали під час взаємодії з морською водою можуть створити різницю в електричному потенціалі. У результаті вчені припустили, що вони можуть створювати напругу, достатню для розщеплення морської води на кисень і водень. Нове китайське дослідження щойно показало, що кисень може потенційно вироблятися під час формування цих марганцевих конкрецій.

Наразі вчені продовжують працювати над вивченням темного кисню. Команда вже розглянула деякі з наукових процесів. Також вчені ведуть переговори з NASA про вивчення того, чи можливе вироблення темного кисню на інших планетах за відсутності фотосинтезу та чи впливає це на наші пошуки позаземного життя.

Вчені також аналізують потенціал темного кисню в центральній частині Тихого океану і розроблення спеціально сконструйованих і автономних посадкових модулів або установок. Команда також планує вивчити, чи виділяється водень при створенні темного кисню і чи використовується він як джерело енергії для незвично великої товаристваспільноти мікробів у частинах глибокого океану.

Раніше Фокус писав про те, що "Темний кисень", вироблений у надрах океану, посварив учених.