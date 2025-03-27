Рассказ о короле Артуре и волшебнике Мерлине был утерян на 700 лет: его нашли в другой книге (фото)

Исследователи наконец-то смогли прочитать "артуровсский текст", который был написан от руки средневековым писцом.

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Ученые нашли утерянные средневековые рассказы о короле Артуре и волшебнике Мерлине, которые на протяжении столетий были спрятаны в другой книге, пишет DailyMail.

Сотрудники Кембриджского университета с помощью передовых инструментов смогла виртуально "развернуть" 700-летнюю рукопись, чтобы не повредить едва сохранившийся документ. По словам экспертов, "чрезвычайно важный артуровский текст" был написан средневековым писцом между 1275 и 1315 годами.

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В рассказах описывается два эпизода из "Suite Vulgate du Merlin" – французского продолжения легенды о короле Артуре. Популярный в Средневековье рассказ дошел до наших дней всего в менее чем 40 экземплярах. Его текст был написан на старофранцузском, которым пользовались аристократы средневековой Англии после нормандского завоевания 1066 года.

Утерянный рассказ о короле Артуре и Мерлине Фото: University of Cambridge

Созданная 3D-модель книги позволяет ее масштабировать, а также листать страницы, так будто бы сама рукопись находится в руках.

Обнаруженный конкретный фрагмент рассказа содержит два эпизода из "Suite Vulgate du Merlin". В первом рассказывается о битве Гавейн, который приходился племянником королю Артуру и был одним из главных рыцарей Круглого стола.

Из рукописи сделали обложку для другой книги Фото: University of Cambridge

Согласно истории, Гавейн славился своими навыками целительства, могучим боевым конем Гринголетом и необычными мечами, включая знаменитый Экскалибур. В легенде рыцарь возвращает волшебный меч королю Артуру для его последней битвы с Мордредом, коварным и властолюбивым сыном Артура.

Второй же эпизод повествует о том, как Мерлин появился при дворе Артура, переодетый в прекрасного арфиста, во время праздника Успения Девы Марии. Описание Мерлина указывает на его магические способности и высокий статус советника короля.

"Когда они радовались пиру, а сенешаль Кай принес первое блюдо королю Артуру и королеве Гвиневре, прибыл самый красивый мужчина, которого когда-либо видели в христианских землях. На нем была шелковая туника, подпоясанная шелковой сбруей, вытканной из золота и драгоценных камней, которая сверкала так ярко, что освещала всю комнату", — говорится в описании Мерлина.

Ученые говорят, что каждая из древних копий "Suite Vulgate du Merlin" является уникальной, так как все они были переписаны от руки средневековыми писцами. Последние были весьма уважаемым сословием, потому как умели читать и писать.

Каждая рукопись того периода копировалась исключительно вручную, поэтому каждая из них уникальна.

Впервые пергамент из овечьей шкуры был найден в 2019 году, но ушло немало лет пока исследователи смогли его прочитать. Примечательно то, что пергамент с текстом о короле Артуре был использован повторно в качестве обложки для записей о собственности из поместья Хантингфилд в графстве Саффолк.

Напомним, ученые раскрыли неожиданное прошлое Зала короля Артура. До недавнего времени считалось, что Зал короля Артура, каменное сооружение в Англии, датируется Средневековьем. Однако ученые обнаружили, что эта теория ошибочна: памятник существовал еще во времена неолита.