Розповідь про короля Артура і чарівника Мерліна було загублено на 700 років: її знайшли в іншій книзі (фото)

Дослідники нарешті змогли прочитати "артурівський текст", який був написаний від руки середньовічним писарем.

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Учені знайшли загублені середньовічні розповіді про короля Артура і чарівника Мерліна, які протягом століть були заховані в іншій книзі, пише DailyMail.

Співробітники Кембридзького університету за допомогою передових інструментів змогли віртуально "розгорнути" 700-річний рукопис, щоб не пошкодити ледь збережений документ. За словами експертів, "надзвичайно важливий артурівський текст" був написаний середньовічним писарем між 1275 і 1315 роками.

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В оповіданнях описується два епізоди з "Suite Vulgate du Merlin" — французького продовження легенди про короля Артура. Популярне в Середньовіччі оповідання дійшло до наших днів усього в менш ніж 40 примірниках. Її текст був написаний старофранцузькою, якою користувалися аристократи середньовічної Англії після нормандського завоювання 1066 року.

Загублена розповідь про короля Артура і Мерліна Фото: University of Cambridge

Створена 3D-модель книжки дає змогу її масштабувати, а також гортати сторінки, так нібито сам рукопис перебуває в руках.

Виявлений конкретний фрагмент оповідання містить два епізоди з "Suite Vulgate du Merlin". У першому розповідається про битву Гавейна, який доводився племінником королю Артуру і був одним із головних лицарів Круглого столу.

З рукопису зробили обкладинку для іншої книги Фото: University of Cambridge

Згідно з історією, Гавейн славився своїми навичками цілительства, могутнім бойовим конем Грінголетом і незвичайними мечами, включно зі знаменитим Екскалібуром. У легенді лицар повертає чарівний меч королю Артуру для його останньої битви з Мордредом, підступним і владолюбним сином Артура.

Другий же епізод оповідає про те, як Мерлін з'явився при дворі Артура, переодягнений у прекрасного арфіста, під час свята Успіння Діви Марії. Опис Мерліна вказує на його магічні здібності та високий статус радника короля.

"Коли вони раділи бенкету, а сенешаль Кай приніс першу страву королю Артуру і королеві Гвіневрі, прибув найкрасивіший чоловік, якого коли-небудь бачили в християнських землях. На ньому була шовкова туніка, підперезана шовковою збруєю, витканою із золота й дорогоцінного каміння, що виблискувала так яскраво, що освітлювала всю кімнату", — йдеться в описі Мерліна.

Вчені кажуть, що кожна зі стародавніх копій "Suite Vulgate du Merlin" є унікальною, адже всі вони були переписані від руки середньовічними писарями. Останні були вельми шанованим станом, бо вміли читати і писати.

Кожен рукопис того періоду копіювали виключно вручну, тому кожен із них унікальний.

Вперше пергамент з овечої шкури був знайдений у 2019 році, але минуло чимало років поки дослідники змогли його прочитати. Примітно те, що пергамент з текстом про короля Артура був використаний повторно як обкладинка для записів про власність з маєтку Хантінгфілд у графстві Саффолк.

Нагадаємо, вчені розкрили несподіване минуле Зали короля Артура. Донедавна вважалося, що Зал короля Артура, кам'яна споруда в Англії, датується Середньовіччям. Однак учені виявили, що ця теорія помилкова: пам'ятка існувала ще за часів неоліту.