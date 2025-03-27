В Антарктиде запечатлели редкого пингвина с самой глупой улыбкой в мире (фото)

Исследователи отмечают, что заметили редкого полностью черного субантарктического пингвина на острове Ронге в Антарктиде.

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Лейкизм — потеря пигмента, из-за которой животное выглядит более бледным, чем обычно. Для пингвинов это может включать в себя впечатляющий оттенок лимонного. С противоположной стороны спектра находится меланизм, при котором у животного больше пигмента, чем обычно. Как правило, такие животные выглядят темнее, а порой и вовсе щеголяют полностью черными, пишет IFLScience.

По словам специалиста по пингвинам Лоры Богард, ей доводилось встречать несколько лейкологических субантарктических пингвинов, однако впервые в своей карьере удалось запечатлеть пингвина с меланизмом.

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Чрезвычайно редкого полностью черного субантарктического пингвина ученые заметили на острове Ронге в Антарктиде. Обычно субантарктические пингвины щеголяют более традиционным рисунком "смокинга", но в случаях лейкизма и меланизма они могут преобразиться.

Фотография нашего маленького птенца-меланиста папуасского пингвина была сделана специалистом по пингвинам Лорой Богаард, магистром наук из Black Bawks Data Science Ltd. Исследователи отмечают, что птенец значительно темнее типичных папуасских пингвинов, однако его черный окрас вовсе не однородный с головы до ног.

Птенцы с меланизмом встречаются крайне редко, однако во время этой экспедиции ученым удалось запечатлеть сразу двух птенцов-меланистов — этого и еще одного в гавани Неко. В дальнейшем ученые надеются посмотреть, как морские птицы перенесут эту зиму — также станет ясно, смогут ли они пережить этот год.

Наш птенец-меланисты демонстрирует, почему генту называют пингвинами-осликами Фото: Laura Bogaard

По словам Бограад, полностью темных птенцов пингвинов, вероятно, легче заметить в глубинах океана, чем их белобрюхих собратьев. Однако ученые не заметили каких либо проблем со здоровьем у птенца. Как правило, самки пингвинов откладывают два яйца, в результате один птенец оказывается здоровее или крупнее другого. Впрочем, в этот раз родители-пингвины проделали огромную работу, чтобы сохранить здоровье обоих птенцов.

Директор по науке Oceanites Inc. Грант Хамфрис отмечает, что будущее этого особенного черного птенца на самом деле вовсе не обаятельно мрачное, поскольку недавно ученые заметили еще одного меланистического гентуского пингвина в виде здоровой полувзрослой особи.

Было всего два опубликованных случая меланизма у генту, и все же команда Oceanites Inc теперь выявила два случая меланизма за один год, в колониях примерно в 20 километрах друг от друга. Отметим, что генту являются ключевой частью системы Антарктиды, а потому ученые отслеживают их численность. Генту, как правило, более миролюбивы, чем близкородственные пингвины Адели и антарктические пингвины, но родители все еще задиристы и защищают своих птенцов.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен единственный в своем роде черный императорский пингвин.