В Антарктиді сфотографували рідкісного пінгвіна з найбезглуздішою посмішкою у світі (фото)

Дослідники зазначають, що помітили рідкісного повністю чорного субантарктичного пінгвіна на острові Ронге в Антарктиді.

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Лейкізм — втрата пігменту, через яку тварина виглядає більш блідою, ніж зазвичай. Для пінгвінів це може означати дивовижний відтінок лимонного. З протилежного боку спектра знаходиться меланізм, за якого у тварини більше пігменту, ніж зазвичай. Як правило, такі тварини виглядають темнішими, а часом і зовсім хизуються повністю чорними, пише IFLScience.

За словами фахівця з пінгвінів Лори Богард, їй доводилося зустрічати кілька лейкологічних субантарктичних пінгвінів, однак уперше у своїй кар'єрі вдалося зафіксувати пінгвіна з меланізмом.

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Надзвичайно рідкісного повністю чорного субантарктичного пінгвіна вчені помітили на острові Ронге в Антарктиді. Зазвичай субантарктичні пінгвіни хизуються більш традиційним малюнком "смокінга", але у випадках лейкізму та меланізму вони можуть перетворитися.

Фотографія нашого маленького пташеняти-меланіста папуаського пінгвіна була зроблена фахівцем із пінгвінів Лорою Богаард, магістром наук із Black Bawks Data Science Ltd. Дослідники зазначають, що пташеня є значно темнішим за типових папуаських пінгвінів, проте його чорне забарвлення зовсім не однорідне з голови до ніг.

Пташенята з меланізмом трапляються вкрай рідко, проте під час цієї експедиції вченим вдалося сфотографувати одразу два пташенята-меланісти — це і ще одне в гавані Неко. Надалі вчені сподіваються подивитися, як морські птахи перенесуть цю зиму — також стане зрозуміло, чи зможуть вони пережити цей рік.

Наше пташеня-меланісти демонструє, чому генту називають пінгвінами-осликами Фото: Laura Bogaard

За словами Бограад, повністю темних пташенят пінгвінів, імовірно, легше помітити в глибинах океану, ніж їхніх білочеревих побратимів. Однак учені не помітили жодних проблем зі здоров'ям у пташеняти. Як правило, самки пінгвінів відкладають два яйця, в результаті одне пташеня виявляється здоровішим або більшим за інше. Втім, цього разу батьки-пінгвіни виконали величезну роботу, щоб зберегти здоров'я обох пташенят.

Директор з науки Oceanites Inc. Грант Гамфріс зазначає, що майбутнє цього особливого чорного пташеняти насправді зовсім не чарівно похмуре, оскільки нещодавно вчені помітили ще одного меланістичного гентуського пінгвіна у вигляді здорової напівдорослої особини.

Було всього два опублікованих випадки меланізму в генту, і все ж команда Oceanites Inc тепер виявила два випадки меланізму за один рік, у колоніях приблизно за 20 кілометрів одна від одної. Зазначимо, що генту є ключовою частиною системи Антарктиди, а тому вчені відстежують їхню чисельність. Генту, як правило, більш миролюбні, ніж близькоспоріднені пінгвіни Аделі та антарктичні пінгвіни, але батьки все ще задиристі та захищають своїх пташенят.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено єдиного у своєму роді чорного імператорського пінгвіна.