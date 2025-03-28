Нечто на Земле уничтожает биоразнообразие во всем мире у всех видов: ученые назвали причину

Исследователи назвали причину разрушительной потери биоразнообразия по всей планете — результаты анализа неоспоримы.

Related video

Согласно результатам нового масштабного синтезированного исследования, охватывающего более 2000 публикаций, которое не оставляет места для двусмысленности или сомнений: ученые обнаружили "беспрецедентное" сокращение биоразнообразия во всем мире среди всех видов. Более того, им также удалось обнаружить причину этого невероятного сокращения и "результаты убийственны и неоспоримы", пишет IFLScience.

В течение десятилетий ученые собирают доказательства воздействия человека на биоразнообразие, однако общая траектория биоразнообразия в мире, где доминирует деятельность человека, остается неясной. В предыдущих исследованиях результаты порой были неоднозначными, а часто и вовсе спорными. Более того, до этого момента у ученых не было синтеза масштабов воздействия людей на природу и того, можно ли заметить последствия этого вмешательства во всем мире и во всех группах организмов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новой работе ученые из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (Eawag) и Цюрихского университета провели беспрецедентное синтезирующее исследование, заполняющее этот пробел. Команда использовала данные из 2100 исследований, где сравнивалось биоразнообразие почти на 50 000 участках, где воздействовали люди, с таким же количеством участков, на которые деятельность человека не повлияла.

В результате ученым удалось создать первый в своем роде набор данных из 3667 независимых сравнений воздействия на биоразнообразие во всех основных группах организмов, представленных на Земле, и всех средах обитания. Работа ученых также охватывает 5 основных антропогенных воздействий, среди которых:

загрязнение;

изменение климата;

эксплуатация ресурсов;

инвазивные виды;

изменение среды обитания.

По словам руководителя исследования, профессора водной экологии в Университете Цюриха Флориана Альтерматта, по сути, их с коллегами работа является одним из крупнейших синтезов, когда-либо проводившихся в мире. Результаты работы ученых являются отрезвляющими и не оставляют места для двусмысленности, отрицания или сомнений.

По словам другого автора исследования Франсуа Кека, результаты указывают на то, что все пять антропогенных факторов оказывают сильное влияние на биоразнообразие во всем мире, во всех группах организмов и во всех экосистемах.

Согласно исследованию, количество видов на пострадавших участках было в среднем почти на 20% ниже, чем на незатронутых участках. Позвоночные, такие как рептилии, амфибии и млекопитающие, особенно пострадали от потери видов во всех биогеографических регионах. Их популяции, как правило, намного меньше, чем у беспозвоночных, что повышает вероятность их вымирания.

Впрочем, вымирание — не единственная проблема. Ученые обнаружили, что речь идет не только о сокращении количества видов, антропогенное давление также меняет состав сообществ видов. В то же время результаты указывают на то, что самые большие сдвиги в сообществах видов обнаружены среди микробов и грибов.

По словам Альтерматта, влияние человека, которое они обнаружили, порой настолько велико, что ученые обнаружили признаки, указывающие на полный крах сообществ видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определили, на каком континенте Земли обитает больше всего видов животных.