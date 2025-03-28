Щось на Землі знищує біорізноманіття в усьому світі у всіх видів: учені назвали причину

Дослідники назвали причину руйнівної втрати біорізноманіття по всій планеті — результати аналізу незаперечні.

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Згідно з результатами нового масштабного синтезованого дослідження, що охоплює понад 2000 публікацій, яке не залишає місця для двозначності або сумнівів: вчені виявили "безпрецедентне" скорочення біорізноманіття в усьому світі серед усіх видів. Ба більше, їм також вдалося виявити причину цього неймовірного скорочення і "результати вбивчі та незаперечні", пише IFLScience.

Протягом десятиліть вчені збирають докази впливу людини на біорізноманіття, проте загальна траєкторія біорізноманіття у світі, де домінує діяльність людини, залишається неясною. У попередніх дослідженнях результати часом були неоднозначними, а часто і зовсім спірними. Ба більше, до цього моменту вчені не мали синтезу масштабів впливу людей на природу і того, чи можна помітити наслідки цього втручання в усьому світі й у всіх групах організмів.

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У новій роботі вчені зі Швейцарського федерального інституту водних наук і технологій (Eawag) і Цюрихського університету провели безпрецедентне дослідження-синтез, що заповнює цю прогалину. Команда використовувала дані з 2100 досліджень, де порівнювали біорізноманіття майже на 50 000 ділянок, де впливали люди, з такою ж кількістю ділянок, на які діяльність людини не вплинула.

У результаті вченим вдалося створити перший у своєму роді набір даних із 3667 незалежних порівнянь впливів на біорізноманіття в усіх основних групах організмів, представлених на Землі, та всіх середовищах існування. Робота вчених також охоплює 5 основних антропогенних впливів, серед яких:

забруднення;

зміна клімату;

експлуатація ресурсів;

інвазивні види;

зміна середовища проживання.

За словами керівника дослідження, професора водної екології в Університеті Цюриха Флоріана Альтерматта, по суті, їхня з колегами робота є одним із найбільших синтезів, які будь-коли проводилися у світі. Результати роботи вчених є протверезними й не залишають місця для двозначності, заперечення чи сумнівів.

За словами іншого автора дослідження Франсуа Кека, результати вказують на те, що всі п'ять антропогенних чинників чинять сильний вплив на біорізноманіття в усьому світі, в усіх групах організмів і в усіх екосистемах.

Згідно з дослідженням, кількість видів на постраждалих ділянках була в середньому майже на 20% нижчою, ніж на незачеплених ділянках. Хребетні, такі як рептилії, амфібії та ссавці, особливо постраждали від втрати видів у всіх біогеографічних регіонах. Їхні популяції, як правило, набагато менші, ніж у безхребетних, що підвищує ймовірність їхнього вимирання.

Утім, вимирання — не єдина проблема. Науковці виявили, що йдеться не лише про скорочення кількості видів, антропогенний тиск також змінює склад угруповань видів. Водночас результати вказують на те, що найбільші зрушення в угрупованнях видів виявлено серед мікробів і грибів.

За словами Альтерматта, вплив людини, який вони виявили, часом настільки великий, що вчені виявили ознаки, які вказують на повний крах спільнот видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначили, на якому континенті Землі мешкає найбільше видів тварин.