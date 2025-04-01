Суперколлайдер за $17 млрд поможет обнаружить 95% недостающей Вселенной: не все этому рады

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) заявила, что подробный анализ не выявил никаких технических препятствий для строительства крупнейшего в мире ускорителя частиц. Но проект критикуют некоторые ученые за его огромную стоимость и неопределенные результаты его работы.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Представители ЦЕРН заявили, что необходимо построить под швейцарско-французской границей новый ускоритель частиц, который станет крупнейшим в мире и поможет понять реальный состав Вселенной. Это устройство с текущим названием Будущий кольцевой коллайдер (FCC) позволит ускорять частицы почти до скорости света и в образовавшихся частицах физики намерены найти подсказки о том, как на самом деле устроена Вселенная. Но данный проект уже вызвал споры в научном сообществе, ведь некоторые ученые считают, что он заберет финансирование у других исследований в области физики элементарных частиц.

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По словам директора ЦЕРН Фабиолы Джаниотти, FCC необходим для того, чтобы Европа сохранила свое мировое лидерство в фундаментальной физике. Она настоятельно призывает государства-члены ЦЕРН выделить необходимое финансирование для строительства самого большого имощного ускорителя частиц в мире. Стоимость проекта оценивается в 17 млрд долларов.

ЦЕРН представила результаты многолетнего технико-экономического обоснования своего проекта и самым лучшим вариантом оказалось строительство 91-километрового подземного кольцевого туннеля. Он будет находится на глубине 200 метров и будет вмещать ускоритель частиц.

Сейчас крупнейшим ускорителем частиц в мире является Большой адронный коллайдер (БАК), представляющий собой 27-километровое кольцо для столкновения протонов с огромной скоростью, расположенный на глубине 100 метров под швейцарско-французской границей. Именно с помощью БАК физики доказали 13 лет назад существование бозона Хиггса, что расширило понимание того, как элементарные частицы приобретают массу.

ЦЕРН представила результаты многолетнего технико-экономического обоснования своего проекта и самым лучшим вариантом оказалось строительство 91-километрового подземного кольцевого туннеля Фото: CERN

Но БАК полностью завершит свою работу к 2041 году, а потому ЦЕРН собирается построить новый ускоритель частиц ему на замену. По словам Катрин Бискарат из Тулузского университета, чтобы добиться значительного прогресса в понимании происхождения Вселенной и роли бозона Хиггса, необходимо чрезвычайно мощное устройство, такое как FCC.

Многие загадки о структуре Вселенной остаются нерешенными. Например, это касается природы темной материи, а также того факта, что во Вселенной чрезвычайно мало антиматерии, хотя ее должно быть столько же, сколько и обычной материи. Эти и другие тайны Вселенной физики намерены разгадать с помощью FCC. Ученые считают, что с помощью FCC можно будет сделать фундаментальные открытия в физике и понять природу 95% Вселенной, о которой до сих пор почти ничего не известно. Речь идет о частицах, которые составляют темную материю и о природе темной энергии. Они занимают 95% массы-энергии во Вселенной.

Ученые считают, что с помощью FCC можно будет сделать фундаментальные открытия в физике и понять природу 95% Вселенной, о которой до сих пор почти ничего не известно Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Но не все ученые в восторге от реализации этого проекта и критикую его за огромную стоимость и туманные результаты его работы. Например, физик Оливье Сепас из Университета Гренобля считает, что финансовые, экологические и эксплуатационные расходы на реализацию проекта FCC просто астрономические. Также ученый указывает на то, что могут пострадать другие исследования в области физики элементарных частиц из-за недостаточного финансирования.

Другие ученые считают, что нет гарантии, что FCC сможет помочь решить загадки Вселенной.

Первая часть нового ускорителя частиц должна быть запущена уже в 2040 году, а вторая – к 2070 году, согласно плану ЦЕРН. Но страны-члены ЦЕРН должны решить к 2028 году, выделять ли необходимые средства на строительство FCC.

Как уже писал Фокус, физики совершили прорыв в понимании странных металлов и их открытие поможет сделать передачу энергии более эффективной.

Также Фокус писал о том, что NASA запустило ракеты в полярное сияние и в небе возникло красочное световое шоу.