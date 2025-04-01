Суперколайдер за $17 млрд допоможе виявити 95% відсутнього Всесвіту: не всі цьому раді
Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) заявила, що детальний аналіз не виявив жодних технічних перешкод для будівництва найбільшого у світі прискорювача частинок. Але проєкт критикують деякі вчені за його величезну вартість і невизначені результати його роботи.
Про це пише ScienceAlert.
Представники ЦЕРН заявили, що необхідно побудувати під швейцарсько-французьким кордоном новий прискорювач частинок, який стане найбільшим у світі і допоможе зрозуміти реальний склад Всесвіту. Цей пристрій із поточною назвою Майбутній кільцевий колайдер (FCC) дасть змогу прискорювати частинки майже до швидкості світла, а в частинках, які утворилися, фізики мають намір знайти підказки про те, як насправді влаштовано Всесвіт. Але цей проєкт уже викликав суперечки в науковому співтоваристві, адже деякі вчені вважають, що він забере фінансування в інших досліджень у галузі фізики елементарних частинок.
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За словами директора ЦЕРН Фабіоли Джаніотті, FCC необхідний для того, щоб Європа зберегла своє світове лідерство у фундаментальній фізиці. Вона настійно закликає держави-члени ЦЕРН виділити необхідне фінансування для будівництва найбільшого і найпотужнішого прискорювача частинок у світі. Вартість проекту оцінюють у 17 млрд доларів.
ЦЕРН представила результати багаторічного техніко-економічного обґрунтування свого проєкту і найкращим варіантом виявилося будівництво 91-кілометрового підземного кільцевого тунелю. Він буде розташований на глибині 200 метрів і вміщуватиме прискорювач частинок.
Наразі найбільшим прискорювачем частинок у світі є Великий адронний колайдер (ВАК), що являє собою 27-кілометрове кільце для зіткнення протонів з величезною швидкістю, розташоване на глибині 100 метрів під швейцарсько-французьким кордоном. Саме за допомогою БАК фізики довели 13 років тому існування бозона Хіггса, що розширило розуміння того, як елементарні частинки набувають маси.
Але БАК повністю завершить свою роботу до 2041 року, а тому ЦЕРН збирається побудувати новий прискорювач частинок йому на заміну. За словами Катрін Біскарат із Тулузького університету, щоб домогтися значного прогресу в розумінні походження Всесвіту і ролі бозона Гіггса, необхідний надзвичайно потужний пристрій, такий як FCC.
Багато загадок про структуру Всесвіту залишаються невирішеними. Наприклад, це стосується природи темної матерії, а також того факту, що у Всесвіті надзвичайно мало антиматерії, хоча її має бути стільки ж, скільки і звичайної матерії. Ці та інші таємниці Всесвіту фізики мають намір розгадати за допомогою FCC. Науковці вважають, що за допомогою FCC можна буде зробити фундаментальні відкриття у фізиці та зрозуміти природу 95% Всесвіту, про який досі майже нічого не відомо. Йдеться про частинки, які складають темну матерію та про природу темної енергії. Вони займають 95% маси-енергії у Всесвіті.
Але не всі вчені в захваті від реалізації цього проєкту і критикують його за величезну вартість і туманні результати його роботи. Наприклад, фізик Олів'є Сепас з Університету Гренобля вважає, що фінансові, екологічні та експлуатаційні витрати на реалізацію проєкту FCC просто астрономічні. Також учений вказує на те, що можуть постраждати інші дослідження в галузі фізики елементарних частинок через недостатнє фінансування.
Інші вчені вважають, що немає гарантії, що FCC зможе допомогти вирішити загадки Всесвіту.
Першу частину нового прискорювача частинок має бути запущено вже у 2040 році, а другу — до 2070 року, згідно з планом ЦЕРН. Але країни-члени ЦЕРН мають вирішити до 2028 року, чи виділяти необхідні кошти на будівництво FCC.
Як уже писав Фокус, фізики зробили прорив у розумінні дивних металів, і їхнє відкриття допоможе зробити передачу енергії ефективнішою.
Також Фокус писав про те, що NASA запустило ракети в полярне сяйво і в небі виникло барвисте світлове шоу.