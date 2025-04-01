Суперколайдер за $17 млрд допоможе виявити 95% відсутнього Всесвіту: не всі цьому раді

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) заявила, що детальний аналіз не виявив жодних технічних перешкод для будівництва найбільшого у світі прискорювача частинок. Але проєкт критикують деякі вчені за його величезну вартість і невизначені результати його роботи.

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Про це пише ScienceAlert.

Представники ЦЕРН заявили, що необхідно побудувати під швейцарсько-французьким кордоном новий прискорювач частинок, який стане найбільшим у світі і допоможе зрозуміти реальний склад Всесвіту. Цей пристрій із поточною назвою Майбутній кільцевий колайдер (FCC) дасть змогу прискорювати частинки майже до швидкості світла, а в частинках, які утворилися, фізики мають намір знайти підказки про те, як насправді влаштовано Всесвіт. Але цей проєкт уже викликав суперечки в науковому співтоваристві, адже деякі вчені вважають, що він забере фінансування в інших досліджень у галузі фізики елементарних частинок.

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За словами директора ЦЕРН Фабіоли Джаніотті, FCC необхідний для того, щоб Європа зберегла своє світове лідерство у фундаментальній фізиці. Вона настійно закликає держави-члени ЦЕРН виділити необхідне фінансування для будівництва найбільшого і найпотужнішого прискорювача частинок у світі. Вартість проекту оцінюють у 17 млрд доларів.

ЦЕРН представила результати багаторічного техніко-економічного обґрунтування свого проєкту і найкращим варіантом виявилося будівництво 91-кілометрового підземного кільцевого тунелю. Він буде розташований на глибині 200 метрів і вміщуватиме прискорювач частинок.

Наразі найбільшим прискорювачем частинок у світі є Великий адронний колайдер (ВАК), що являє собою 27-кілометрове кільце для зіткнення протонів з величезною швидкістю, розташоване на глибині 100 метрів під швейцарсько-французьким кордоном. Саме за допомогою БАК фізики довели 13 років тому існування бозона Хіггса, що розширило розуміння того, як елементарні частинки набувають маси.

ЦЕРН представила результати багаторічного техніко-економічного обґрунтування свого проекту і найкращим варіантом виявилося будівництво 91-кілометрового підземного кільцевого тунелю Фото: CERN

Але БАК повністю завершить свою роботу до 2041 року, а тому ЦЕРН збирається побудувати новий прискорювач частинок йому на заміну. За словами Катрін Біскарат із Тулузького університету, щоб домогтися значного прогресу в розумінні походження Всесвіту і ролі бозона Гіггса, необхідний надзвичайно потужний пристрій, такий як FCC.

Багато загадок про структуру Всесвіту залишаються невирішеними. Наприклад, це стосується природи темної матерії, а також того факту, що у Всесвіті надзвичайно мало антиматерії, хоча її має бути стільки ж, скільки і звичайної матерії. Ці та інші таємниці Всесвіту фізики мають намір розгадати за допомогою FCC. Науковці вважають, що за допомогою FCC можна буде зробити фундаментальні відкриття у фізиці та зрозуміти природу 95% Всесвіту, про який досі майже нічого не відомо. Йдеться про частинки, які складають темну матерію та про природу темної енергії. Вони займають 95% маси-енергії у Всесвіті.

Учені вважають, що за допомогою FCC можна буде зробити фундаментальні відкриття у фізиці та зрозуміти природу 95% Всесвіту, про який досі майже нічого не відомо Фото: E R Fuller/National Science Foundation

Але не всі вчені в захваті від реалізації цього проєкту і критикують його за величезну вартість і туманні результати його роботи. Наприклад, фізик Олів'є Сепас з Університету Гренобля вважає, що фінансові, екологічні та експлуатаційні витрати на реалізацію проєкту FCC просто астрономічні. Також учений вказує на те, що можуть постраждати інші дослідження в галузі фізики елементарних частинок через недостатнє фінансування.

Інші вчені вважають, що немає гарантії, що FCC зможе допомогти вирішити загадки Всесвіту.

Першу частину нового прискорювача частинок має бути запущено вже у 2040 році, а другу — до 2070 року, згідно з планом ЦЕРН. Але країни-члени ЦЕРН мають вирішити до 2028 року, чи виділяти необхідні кошти на будівництво FCC.

Як уже писав Фокус, фізики зробили прорив у розумінні дивних металів, і їхнє відкриття допоможе зробити передачу енергії ефективнішою.

Також Фокус писав про те, що NASA запустило ракети в полярне сяйво і в небі виникло барвисте світлове шоу.