Земля, которой мы не знали: под Тихим океаном найдены виды, не встречавшиеся ранее (фото)

В ходе недавней глубоководной экспедиции у побережья Чили ученым удалось открыть десятки редких и никогда ранее невиданных видов. Среди них удильщики, угри и ракообразные.

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Об этом пишет IFLScience.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, причем множество из них все еще неизвестны науке. В ходе глубоководной экспедиции Института океана Шмидта R/V Falko, которая была проведена в декабре 2024 года, ученым с помощью дистанционного глубоководного аппарата удалось открыть десятки ранее неизвестных видов.

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В ходе исследования команде удалось изучить четыре ранее неизведанных подводных каньонов и почти два десятка экосистем метановых просачиваний в Тихом океане у побережья южного Чили. Самый обширный из этих каньонов охватывает около 2000 квадратных километров, а самый глубокий скрыт под 3000 метров толщи воды. Эти каньоны функционируют как важные экосистемы, предоставляя поверхности для формирующих среду обитания существ, таких как стеклянные губки и глубоководные кораллы, которые, в свою очередь, поддерживают широкий спектр видов, от крошечных щетинистых звезд до осьминогов.

Известно, что метановые просачивания создают плодородную почву для жизни: жидкости, богатые метаном, пузырятся из трещин на морском дне, обеспечивая пищей бактерии. В глубинах океана, где солнечного света мало, эти замечательные бактерии формируют основу целых экосистем, поддерживая необычайное и часто уникальное разнообразие жизни.

По словам руководителя экспедиции, микробного эколога из Бостонского университета, доктора Джеффри Марлоу, больше всего ученых впечатлило то, насколько метановые просачивания в этой области отличаются от тех, которые ранее были изучены в Северной Америке. Тот факт, что ученые обнаружили так много просачиваний на столь небольшой территории указывает на то, что они широко распространены вдоль чилийского побережья. Команда также полагает, что они выступают в качестве центров биоразнообразия и элементарного круговорота в огромных масштабах.

По словам ученых, в ходе экспедиции им удалось обнаружить множество красных угрей, называемых congrio colorado (Genypterus chilensus), живущих вокруг кургана трубчатых червей площадью 892 квадратных метра. Также ученым удалось обнаружить огромное скопление кальмаров Гумбольдта и червя-полихету.

Еще одним захватывающим дополнением стали десятки видов, которые, по мнению команды, никогда ранее не были задокументированы учеными, что дает возможность заглянуть в обширное и в значительной степени неизведанное биоразнообразие глубоководных районов.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.