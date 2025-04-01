Земля, якої ми не знали: під Тихим океаном знайдено види, що не зустрічалися раніше (фото)

Під час недавньої глибоководної експедиції біля узбережжя Чилі вченим вдалося відкрити десятки рідкісних і ніколи раніше небачених видів. Серед них вудильники, вугри й ракоподібні.

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Про це пише IFLScience.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, до того ж безліч із них усе ще невідомі науці. Під час глибоководної експедиції Інституту океану Шмідта R/V Falko, яка була проведена в грудні 2024 року, вченим за допомогою дистанційного глибоководного апарату вдалося відкрити десятки раніше невідомих видів.

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Під час дослідження команді вдалося вивчити чотири раніше незвіданих підводних каньйони й майже два десятки екосистем метанових просочувань у Тихому океані біля узбережжя південного Чилі. Найбільший із цих каньйонів охоплює близько 2000 квадратних кілометрів, а найглибший прихований під 3000 метрів товщі води. Ці каньйони функціонують як важливі екосистеми, надаючи поверхні для істот, що формують середовище існування, таких як скляні губки та глибоководні корали, які, своєю чергою, підтримують широкий спектр видів, від крихітних щетинистих зірок до восьминогів.

Відомо, що метанові просочування створюють родючий ґрунт для життя: рідини, багаті метаном, пузиряться з тріщин на морському дні, забезпечуючи їжею бактерії. У глибинах океану, де сонячного світла мало, ці чудові бактерії формують основу цілих екосистем, підтримуючи надзвичайну і часто унікальну різноманітність життя.

За словами керівника експедиції, мікробного еколога з Бостонського університету, доктора Джеффрі Марлоу, найбільше вчених вразило те, наскільки метанові просочування в цій області відрізняються від тих, які раніше були вивчені в Північній Америці. Той факт, що вчені виявили так багато просочувань на такій невеликій території вказує на те, що вони широко поширені вздовж чилійського узбережжя. Команда також вважає, що вони виступають центрами біорізноманіття та елементарного колообігу у величезних масштабах.

За словами вчених, під час експедиції їм вдалося виявити безліч червоних вугрів, званих congrio colorado (Genypterus chilensus), які живуть навколо кургану трубчастих черв'яків площею 892 квадратні метри. Також вченим вдалося виявити величезне скупчення кальмарів Гумбольдта і хробака-поліхету.

Ще одним захопливим доповненням стали десятки видів, які, на думку команди, ніколи раніше не були задокументовані вченими, що дає змогу зазирнути у велике і значною мірою незвідане біорізноманіття глибоководних районів.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.