Из озера достали 50-летнюю камеру, охотившуюся за Лохнесским чудовищем: что было на пленке (фото)

Ученые достали фотоловушку, которую опустили на дно озера более 50 лет назад охотники за Лохнесским чудовищем. Это устройство является одной из шести камер, размещенных на глубине 180 метров.

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Об этом пишет Daily Mail.

Камеры разместил в озере профессор Рой Маккал из Бюро по исследованию озера Лох-Несс и Чикагского университета в 1970 году. Это была одна из самых первых попыток запечатлеть чудовище. Удивительно, но камера достаточно хорошо сохранилась в своем водонепроницаемом пластиковом контейнере.

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Камеру нашли во время испытаний подводного аппарата Национального океанографического центра (NOC). Инженеры NOC смогли проявить пленку, которая оказалась в очень хорошем состоянии.

Тщательный анализ сделанных снимком на глубине озера увы, не показал никаких признаков Лохнесского чудовища.

На пленке не нашли Лохнесского чудовища

"Это была гениальная фотоловушка на основе камеры Instamatic со встроенной вспышкой, позволявшей сделать четыре снимка сразу после погружения. Примечательно, что корпус сохранял камеру сухой в течение последних 55 лет, лежащую на глубине около 180 метров в озере Лох-Несс", — говорит основательно проекта Лох-Несс Эдриан Шайн.

Пленка с камеры, которая 50 лет провела в озеле Лох-Несс

По словам специалистов из NOC, современная робототехника исследует озеро на глубине 230 метров. Во время миссии проверяются датчики и другие системы прежде, чем аппараты отправятся в океан, заниматься научными исследованиями.

"Это была не та находка, которую мы ожидали увидеть на дне озера, тем не менее часть истории охоты за Несси стала известна", — говорит сотрудник NOC Сэм Смит.

Камера и пленка были переданы в центр Лох-Несс, чтобы выставить аппаратуру как часть истории охоты на Лохнесского чудовища.

В настоящее время NOC испытывает в озере два аппарата Autosub — один для картирования местообитаний морского дна, а другой — для дальних автономных операций.

Аппараты могут опускаться на глубину до 6000 метров, собирая огромное количество данных об океане, которые было бы чрезвычайно сложно собрать другими способами.

Напомним, эксперт утверждает, что у него есть простое объяснение появлений мифического чудовища в озере Лох-Несс. Минимум 1500 лет человечество пытается разгадать тайну мифического Лох-Несского чудовища, которое неожиданное появляется в озере, но никому пока так и не удалось объяснить этот феномен и тем более поймать его.