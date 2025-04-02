З озера дістали 50-річну камеру, яка полювала за Лохнеським чудовиськом: що було на плівці (фото)

Учені дістали фотопастку, яку опустили на дно озера понад 50 років тому мисливці за Лохнеським чудовиськом. Цей пристрій є однією з шести камер, розміщених на глибині 180 метрів.

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Про це пише Daily Mail.

Камери розмістив в озері професор Рой Маккал із Бюро з дослідження озера Лох-Несс і Чиказького університету 1970 року. Це була одна з найперших спроб зафіксувати чудовисько. Дивно, але камера досить добре збереглася у своєму водонепроникному пластиковому контейнері.

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Камеру знайшли під час випробувань підводного апарату Національного океанографічного центру (NOC). Інженери NOC змогли проявити плівку, яка виявилася в дуже хорошому стані.

Ретельний аналіз зроблених знімком на глибині озера, на жаль, не показав жодних ознак Лохнеського чудовиська.

На плівці не знайшли Лохнеського чудовиська

"Це була геніальна фотопастка на основі камери Instamatic із вбудованим спалахом, що давала змогу зробити чотири знімки відразу після занурення. Примітно, що корпус зберігав камеру сухою протягом останніх 55 років, яка лежала на глибині близько 180 метрів в озері Лох-Несс", — каже засновник проєкту Лох-Несс Едріан Шайн.

Плівка з камери, яка 50 років провела в озері Лох-Несс

За словами фахівців з NOC, сучасна робототехніка досліджує озеро на глибині 230 метрів. Під час місії перевіряються датчики та інші системи перед тим, як апарати вирушать в океан, займатися науковими дослідженнями.

"Це була не та знахідка, яку ми очікували побачити на дні озера, проте частина історії полювання за Нессі стала відома", — каже співробітник NOC Сем Сміт.

Камеру і плівку передали в центр Лох-Несс, щоб виставити апаратуру як частину історії полювання на Лохнеське чудовисько.

Наразі NOC випробовує в озері два апарати Autosub — один для картування місцезростань морського дна, а інший — для далеких автономних операцій.

Апарати можуть опускатися на глибину до 6000 метрів, збираючи величезну кількість даних про океан, які було б надзвичайно складно зібрати іншими способами.

Нагадаємо, експерт стверджує, що в нього є просте пояснення появ міфічного чудовиська в озері Лох-Несс. Щонайменше 1500 років людство намагається розгадати таємницю міфічного Лох-Неського чудовиська, що зненацька з'являється в озері, але нікому поки що так і не вдалося пояснити цей феномен і тим паче спіймати його.