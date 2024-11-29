Таємницю міфічного Лохнеського чудовиська буде розкрито: у вчених є просте пояснення (фото)

Експерт стверджує, що у нього є просте пояснення появ міфічного чудовиська в озері Лох-Несс.

Щонайменше 1500 років людство намагається розгадати таємницю міфічного Лохнеського чудовиська, що зненацька з'являється в озері, але нікому поки що так і не вдалося пояснити цей феномен і тим паче спіймати його. Тепер, нарешті, вчені вважають, що таємниця Нессі може бути розкрита — експерт стверджує, що в нього є просте пояснення появам міфічного чудовиська, пише Daily Mail.

За словами експерта-дослідника Алана Маккена, який є засновником Loch Ness Exploration (LNE), насправді найпростішим поясненням може бути природне явище, відоме як "стоячі хвилі". Дослідники зазначають, що стоячі хвилі виникають, коли два сліди від човна з однаковою частотою та амплітудою рухаються в протилежних напрямках поверхнею озера. Коли вони нарешті зустрічаються і заважають один одному, виникає "стояча хвиля".

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Вчені вважають, що піки цих "стоячих хвиль", що підносяться над спокійною хвилею, можна помилково прийняти за "горби" на поверхні або появу міфічного чудовиська. На доказ своєї теорії Маккей представив знімки, що показують явище, яке відбувається там, де річка зустрічається з озером на його південному березі у Форт-Огастесі. Але сфотографувати стоячу хвилю, спричинену кільватерним струменем човна на відкритій воді — на жаль, складніше завдання.

За словами Маккена, для виникнення відповідного природного явища необхідно, щоб хвилі та кільватерний струмінь човна були ідентичними. Також необхідно враховувати сам човен, його розмір, напрямок руху і поточну швидкість. Наприклад, маленький човен з меншим двигуном безумовно створить кільватерний струмінь, відмінний від набагато більшого човна. Загалом, на думку вчених, збіг усіх цих чинників може виникнути вкрай рідко, проте це все ж таки можливо.

Учені вважають, що "стоячі хвилі" могли прийняти за міфічне чудовисько Фото: нечто на пляже

Тепер Маккен сподівається сфотографувати явище, що відбувається над глибоким серцем озера — ці кадри стануть доказом того, що міфічне чудовисько зовсім не існує. Відомо, що вчені часто помічають "стоячі хвилі" в невеликій западині в затоці Уркухарт, проте не можуть їх зафіксувати. Однак науці достеменно відомо, що "стоячі хвилі" справді існують і про них повідомлялося раніше, проте в експертів все ще немає фото доказів.

За словами самого Маккена, у спробах пояснити таємницю існування Лохнеського чудовиська вони з командою намагаються зафіксувати якомога більше природних явищ. Простими словами, вчені використовують метод виключення, щоб виявити найімовірніше пояснення. Зазначимо, що більшість спостережень і фотофіксацій появи Лохнеського чудовиська насправді досить просто пояснити.

Утім, експерт зовсім не заперечує, що в озері справді може мешкати якась полохлива тварина, адже Лох-Несс, по суті, є ідеальним середовищем для її існування: територія величезна, а водойма глибока, щоб у ній можна було сховатися.

Однією з теорій існування Лохнеського чудовиська є існування в озері плезіозаврів. Однак що більше вчені вивчають історію озера, то менш імовірною стає ця теорія.

Зазначимо, що LNE — це незалежна добровільна дослідницька група, що опікується Лох-Нессом, його природним середовищем та екологією, а також міфічним чудовиськом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені анонсували найбільші за останні 50 років пошуки Лохнеського чудовиська.