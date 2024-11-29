Тайна мифического Лох-Несского чудовища будет раскрыта: у ученых есть простое объяснение (фото)

Эксперт утверждает, что у него есть простое объяснение появлений мифического чудовища в озере Лох-Несс.

Минимум 1500 лет человечество пытается разгадать тайну мифического Лох-Несского чудовища, которое неожиданное появляется в озере, но никому пока так и не удалось объяснить этот феномен и тем более поймать его. Теперь, наконец-то, ученые считают, что тайна Несси может быть раскрыта — эксперт утверждает, что у него есть простое объяснение появлениям мифического чудовища, пишет Daily Mail.

По словам эксперта-исследователя Алана Маккена, который является основателем Loch Ness Exploration (LNE), на самом деле простым объяснением может быть природное явление, известное как "стоячие волны". Исследователи отмечают, что стоячие волны возникают, когда два следа от лодки с одинаковой частотой и амплитудой движутся в противоположных направлениях по поверхности озера. Когда они наконец встречаются и мешают друг другу, возникает "стоячая волна".

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Ученые считают, что пики этих "стоячих волн", возвышающихся над спокойной волной, можно ошибочно принять за "горбы" на поверхности или появление мифического чудовища. В доказательство своей теории Маккей представил снимки, показывающие явление, происходящее там, где река встречается с озером на его южном берегу в Форт-Огастесе. Но запечатлеть стоячую волну, вызванную кильватерной струей лодки на открытой воде — увы, более сложная задача.

По словам Маккена, для возникновения подходящего природного явления необходимо, чтобы волны и кильватерная струя лодки были идентичными. Также необходимо учитывать саму лодку, ее размер, направление движения и текущую скорость. Например, маленькая лодка с меньшим двигателем определенно создаст кильватерную струю, отличную от гораздо более крупной лодки. В целом, по мнению ученых, стечение всех этих факторов может возникнуть крайне редко, однако это все же возможно.

Ученые считают, что "стоячие волны" могли принять за мифическое чудище Фото: PEN NEWS

Теперь Маккен надеется запечатлеть явление, происходящее над глубоким сердцем озера — эти кадры станут доказательством того, что мифическое чудовище вовсе не существует. Известно, что ученые часто замечают "стоячие волны" в небольшой впадине в заливе Уркухарт, однако не могут их запечатлеть. Однако науке точно известно, что "стоячие волны" действительно существуют и о них сообщалось ранее, однако у экспертов все еще нет фото доказательств.

По словам самого Маккена, в попытках объяснить тайну существования Лох-Несского чудовища они с командой пытаются запечатлеть как можно больше природных явлений. Простыми словами, ученые используют метод исключения, чтобы обнаружить наиболее вероятное объяснение. Отметим, что большинство наблюдений и фотофиксаций появления Лох-Несского чудовища на самом деле достаточно просто объяснить.

Впрочем, эксперт вовсе не отрицает, что в озере действительно может обитать какое-то пугливое животное, так как Лох-Несс, по сути, является идеальной средой для его существование: территория огромна, а водоем глубок, чтобы в нем можно было спрятаться.

Одной из теорий существования Лох-Несского чудовища является существование в озере плезиозавров. Однако чем больше ученые изучают историю озера, тем менее вероятной становится эта теория.

Отметим, что LNE — это независимая добровольная исследовательская группа, занимающаяся Лох-Нессом, его природной средой и экологией, а также мифическим чудовищем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые анонсировали крупнейшие за последние 50 лет поиски Лохнесского чудовища.