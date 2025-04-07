На Земле найдены реки, которые не должны существовать: как они появились на планете

На первый взгляд, некоторые североамериканские пути не имеют никакого смысла и попросту не должны были бы существовать, однако они есть. В новом исследовании ученые объяснили, почему эти водные пути такие, какие они есть и как они появились.

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Об этом пишет Live Science.

Реки соединяются вниз по течению, текут вниз и в конечном итоге впадают в океан или озеро: это фундаментальные правила того, как работают водные пути и бассейны. Но правила, как известно, созданы для того, чтобы их нарушать: в новом исследовании ученые назвали 9 рек и озер Америки, которые бросают вызов всем гидрологическим правилам.

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Все реки из этого списка демонстрируют примеры бифуркации, при которой реки разделяются на рукава, продолжающиеся вниз по течению. Однако в отличие от типичных бифуркаций, они вовсе не возвращаются к основному водному пути после ответвления.

Одним из таких примеров является река Касикьяре в Южной Америке — она является водным путем, соединяющим два крупных континента, а бассейны Ориноко и Амазонки выступают в качестве рукава первого и второго.

Наблюдения показывают, что Касикьяре отделяется от реки Ориноко и извивается через пышные и почти ровные тропические леса, а затем вливается в Рио-Негро, а в конечном итоге и в Амазонку. Исследователи обнаружили, что даже крошечного уклона, менее 0,009%, на самом деле достаточно, чтобы перенаправить огромные объемы воды вниз по реке. Авторы исследования также считают, что этот необычный случай является результатом неполного захвата реки. Впрочем, ученые также отмечают, что поведение реки Касикьяре все еще не до конца изучено и является загадкой.

Еще одна река Вайамбо в Суринаме впервые была нанесена на карту голландскими колонистами еще в 1717 году. Наиболее любопытным является то, что она может течь как на восток, так и на запад — направление зависит от количества осадков и вмешательства человека с помощью шлюзов. Любопытно, что река также находится недалеко от месторождений золота и бокситов, а также мест добычи нефти. Эксперты также отмечают, что двусторонний приток реки затрудняет прогнозирование распространения загрязняющих веществ.

Еще одна река, вошедшая в список ученых — река Эчимамиш, расположенная высоко в канадской глуши. Ученые считают ее наиболее загадочной из всего списка. В переводе с языка коренных народов название реки означает "река, которая течет в обоих направлениях". Известно, что этот водный путь соединяет реку Хейс и реку Нельсон, а по некоторым данным, Эчимамиш и вовсе течет наружу от своей середины к обеим более крупным рекам.

Авторы также исследовали шесть других странных водных путей, включая озера с двумя выходами и ручьи, которые впадают как в Атлантический, так и в Тихий океаны. При этом они подчеркнули, нам все еще слишком мало известно о том, как работают различные водные пути по всему земному шару.

Ранее Фокус писал о том, почему на реке Амазонке нет ни единого моста: ученые назвали главную причину.