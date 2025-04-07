На Землі знайдено річки, які не повинні існувати: як вони з'явилися на планеті

На перший погляд, деякі північноамериканські шляхи не мають жодного сенсу і просто не повинні були б існувати, проте вони є. У новому дослідженні вчені пояснили, чому ці водні шляхи такі, якими вони є і як вони з'явилися.

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Про це пише Live Science.

Річки з'єднуються вниз за течією, течуть донизу і зрештою впадають в океан або озеро: це фундаментальні правила того, як працюють водні шляхи та басейни. Але правила, як відомо, створені для того, щоб їх порушувати: у новому дослідженні вчені назвали 9 річок і озер Америки, які кидають виклик усім гідрологічним правилам.

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Усі річки з цього списку демонструють приклади біфуркації, під час якої річки розділяються на рукави, що продовжуються вниз за течією. Однак на відміну від типових біфуркацій, вони зовсім не повертаються до основного водного шляху після відгалуження.

Одним із таких прикладів є річка Касік'яре в Південній Америці — вона є водним шляхом, що з'єднує два великих континенти, а басейни Ориноко та Амазонки виступають як рукава першого і другого.

Спостереження показують, що Касік'яре відокремлюється від річки Ориноко і звивається через пишні й майже рівні тропічні ліси, а потім вливається в Ріо-Негро, а в кінцевому підсумку і в Амазонку. Дослідники виявили, що навіть крихітного ухилу, менше ніж 0,009%, насправді достатньо, щоб перенаправити величезні обсяги води вниз по річці. Автори дослідження також вважають, що цей незвичайний випадок є результатом неповного захоплення річки. Утім, учені також зазначають, що поведінка річки Касік'яре все ще не до кінця вивчена і є загадкою.

Ще одна річка Вайамбо в Сурінамі вперше була нанесена на карту голландськими колоністами ще 1717 року. Найцікавішим є те, що вона може текти як на схід, так і на захід — напрямок залежить від кількості опадів і втручання людини за допомогою шлюзів. Цікаво, що річка також розташована недалеко від родовищ золота і бокситів, а також місць видобутку нафти. Експерти також зазначають, що двосторонній приплив річки ускладнює прогнозування поширення забруднювальних речовин.

Ще одна річка, що увійшла до списку вчених — річка Ечімаміш, розташована високо в канадській глушині. Вчені вважають її найбільш загадковою з усього списку. У перекладі з мови корінних народів назва річки означає "річка, яка тече в обох напрямках". Відомо, що цей водний шлях з'єднує річку Хейс і річку Нельсон, а за деякими даними, Ечімаміш взагалі тече назовні від своєї середини до обох більших річок.

Автори також досліджували шість інших дивних водних шляхів, включно з озерами з двома виходами й струмками, які впадають як в Атлантичний, так і в Тихий океани. При цьому вони підкреслили, нам все ще занадто мало відомо про те, як працюють різні водні шляхи по всій земній кулі.

Раніше Фокус писав про те, чому на річці Амазонці немає жодного мосту: вчені назвали головну причину.