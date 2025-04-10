Земля дрожала на протяжении девяти дней: ученые говорят, что землетрясение тут ни при чем

Ученые объяснили, что произошло несколько лет назад, когда планета тряслась на протяжении целых девяти дней. Результаты работы показали, что планета сотрясалась вовсе не от движения земной коры.

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Об этом пишет Popular Science.

Исследование показало, что за странной дрожью Земли стояли вовсе не процессы, которые происходят в недрах планеты, а нечто на ее поверхности. Как оказалось, нашу планету сотрясало мегацунами, которое застряло внутри фьорда после того, как его вершина обрушилась.

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Гигантская волна высотой 200 метров оказалась запертой внутри фьорда Диксон в Восточной Гренландии и плескалась внутри в течение 9 дней в сентябре 2023 года. Движение этих запертых волн отправляло сейсмические волны, которые отражались от коры планеты.

Вначале ученые не поняли, что происходит с планетой, но позже проследили странные сигналы до горы, которая была дестабилизирована изменением климата и таянием льда у ее основания.

"Вначале мы все были озадачены, никто не имел ни малейшего представления о том, что могло вызвать этот сигнал. Все, что мы знали о произошедшем, так это то, что вибрации как-то связаны с оползнем. Нам удалось решить эту загадку только благодаря огромным междисциплинарным и международным усилиям", — говорит геолог из Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) Кристиан Свенневиг.

Необычный сигнал сперва зафиксировали станции сейсмического мониторинга и было в нем несколько непонятных нюансов. Во-первых, в отличие от более высокочастотных землетрясений, он колебался с 92-секундным интервалом между пиками. И, во-вторых, он делал это в течение многих дней подряд.

После этого ученые смогли связать причину с оползнем во фьорде, но понять, как это произошло оказалось не так просто. Исследователями пришлось объединить полевые измерения, спутниковые снимки и компьютерные модели, чтобы реконструировать произошедшее.

Результаты показали, что массивный оползень вызвал огромное ценами, которое плескалось вперед и назад в узком фьорде, такое явление ученые называют сейши или стоячие волны.

"Было очень сложно провести точное компьютерное моделирование такого длительного, выплескивающегося цунами", — заявила в заявлении соавтор исследования Элис Габриэль, сейсмолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Исследователи отмечают, что оползень, который вызвал необычное цунами, произошел в результате изменения климата. Оползень сбросил в море около 25 млн кубических метров камня и льда.

В результате обрушения никто не пострадал, но волна разрушила инфраструктуру стоимостью 200 000 долларов на необитаемой исследовательской станции на близлежащем острове Элла. Исследователи говорят, что ухудшение последствий изменения климата может привести к более разрушительным оползням вокруг полярных регионов.

Напомним, раскрыт секрет супер сильного землетрясения в Мьянме. 28 марта город Мандалай в Мьянме стал эпицентром мощного землетрясения, которое ощущалось даже в Бангкоке и Таиланде. По оценкам экспертов, в результате катастрофического землетрясения погибло более 3000 человек, еще тысячи получили ранения.