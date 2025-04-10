Земля тремтіла протягом дев'яти днів: учені кажуть, що землетрус тут ні до чого

Вчені пояснили, що сталося кілька років тому, коли планета тряслася протягом цілих дев'яти днів. Результати роботи показали, що планета тряслася зовсім не від руху земної кори.

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Про це пише Popular Science.

Дослідження показало, що за дивним тремтінням Землі стояли зовсім не процеси, які відбуваються в надрах планети, а щось на її поверхні. Як виявилося, нашу планету стрясало мегацунамі, яке застрягло всередині фіорду після того, як його вершина впала.

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Гігантська хвиля заввишки 200 метрів опинилася замкненою всередині фіорду Діксон у Східній Гренландії і плескалася всередині протягом 9 днів у вересні 2023 року. Рух цих замкнених хвиль відправляв сейсмічні хвилі, які відбивалися від кори планети.

Спочатку вчені не зрозуміли, що відбувається з планетою, але пізніше простежили дивні сигнали до гори, яка була дестабілізована зміною клімату і таненням льоду біля її основи.

"Спочатку ми всі були спантеличені, ніхто не мав ні найменшого уявлення про те, що могло викликати цей сигнал. Усе, що ми знали про те, що сталося, так це те, що вібрації якось пов'язані зі зсувом. Нам вдалося розв'язати цю загадку тільки завдяки величезним міждисциплінарним і міжнародним зусиллям", — каже геолог із Геологічної служби Данії та Гренландії (GEUS) Крістіан Свенневіг.

Незвичайний сигнал спершу зафіксували станції сейсмічного моніторингу і було в ньому кілька незрозумілих нюансів. По-перше, на відміну від більш високочастотних землетрусів, він коливався з 92-секундним інтервалом між піками. І, по-друге, він робив це протягом багатьох днів поспіль.

Після цього вчені змогли пов'язати причину зі зсувом ґрунту у фіорді, але зрозуміти, як це сталося, виявилося не так просто. Дослідниками довелося об'єднати польові вимірювання, супутникові знімки та комп'ютерні моделі, щоб реконструювати подію.

Результати показали, що масивний зсув ґрунту спричинив величезне цунамі, що хлюпало вперед і назад у вузькому фіорді, таке явище науковці називають сейші або стоячі хвилі.

"Було дуже складно провести точне комп'ютерне моделювання такого тривалого цунамі, що вихлюпується", — заявила в заяві співавтор дослідження Еліс Габріель, сейсмолог із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Дослідники зазначають, що зсув ґрунту, який спричинив незвичайне цунамі, стався внаслідок зміни клімату. Зсув скинув у море близько 25 млн кубічних метрів каміння та льоду.

Унаслідок обвалення ніхто не постраждав, але хвиля зруйнувала інфраструктуру вартістю 200 000 доларів на безлюдній дослідницькій станції на прилеглому острові Елла. Дослідники кажуть, що погіршення наслідків зміни клімату може призвести до більш руйнівних зсувів навколо полярних регіонів.

Нагадаємо, розкрито секрет супер сильного землетрусу в М'янмі. 28 березня місто Мандалай у М'янмі стало епіцентром потужного землетрусу, який відчувався навіть у Бангкоку і Таїланді. За оцінками експертів, унаслідок катастрофічного землетрусу загинуло понад 3000 осіб, ще тисячі дістали поранення.