На самом деле Гренландия уже является частью Северной Америки: но есть один нюанс (фото)

Администрация Дональда Трампа продолжает заявлять о том, что США должны иметь прямой контроль над Гренландией, ссылаясь на то, что остров жизненно важен для национальной безопасности. Ученые подтверждают, что Гренландия уже является частью Северной Америки, но лишь с точки зрения тектоники.

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Об этом пишет IFLScience.

Дело в том, что с точки зрения тектоники Гренландия действительно находится на Североамериканской плите. Но когда дело доходит до истории, политики, общества и культуры, то, вопрос о "принадлежности острова Северной Америке" — остается гораздо более сложным вопросом.

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Североамериканская плита — тектоническая влита, включающая большую часть США, Канады и Мексики, а также Кубу, Багамы, крайний северо-западный край Сибири, северную Японию и часть Исландии, а также Азорских островов.

Все эти регионы связаны под поверхностью планеты, однако резко расходятся над ней. Например, Исландия и Азорские острова политически и культурно являются европейскими; Куба входит в состав Латинской Америки, в то время как Багамы принадлежат Карибскому региону; Северо-западная Сибирь и северная Япония несомненно азиатские по географии и идентичности.

Любопытно, но с точки зрения геологии даже не все Соединенные штаты покоятся на Североамериканской плите. Например, Гавайи находятся в центре Тихоокеанской плиты, как и большая часть Калифорнии, расположенной к западу от разлома Сан-Андреас. Проще говоря, все это указывает на то, что тектонические плиты вовсе не совпадают напрямую с границами стран и континентов.

Карта мира, показывающая основные тектонические плиты на поверхности Земли Фото: Shutterstock

Все становится еще более запутанным, когда дело доходит до исторических и политических связей. Гренландия имеет сложную идентичность, сформированную уникальным сочетанием внутренних и внешних влияний, как и любая страна. Исследователи отмечают, что Гренландия имеет древние исторические и культурные связи с Северной Америкой через гренландских инуитов и другие коренные народы, разделяющие общую родословную с коренными американцами.

В то же время, по словам исследователей, современные связи с Северной Америкой, более ограничены. Одним из примеров является военная исследовательская база США, построенная в Гренландии еще во время холодной войны. Действовавшая с 1959 по 1967 год, она отражала стратегический интерес Америки к этой части Арктики, но это был краткий и неудачный опыт, а не длительная связь.

Политически это автономная территория Дании, что указывает, что ее современное управление и некоторые культурные связи глубоко укоренены в Европе. Например, датский язык широко распространен наряду с гренландским, а системы образования, права и здравоохранения острова смоделированы по образцу скандинавских стран. Простыми словами, острову удивительным образом удается одновременно сохранить тысячелетнее наследие инуитов, а коренная культура формирует повседневную жизнь людей по всему острову.

Отметим, что в конце 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях о том, что "в целях национальной безопасности во всем мире" США считают необходимым установление контроля над Гренландией. Для большинства мира такое заявление прозвучало весьма диковинно, однако США рассматривали эту идею в течение всей своей истории.

Тем не менее власти Гренландии постоянно отстаивают право нации на самоопределение, заявляя, что страна "не продается". Недавние опросы показали, что подавляющее большинство людей в Гренландии хотят обрести независимость от Дании – и они, безусловно, не хотят быть частью США.

В то же время, по словам исследователей, Гренландия не поддается простой классификации: с точки зрения геологии — она североамериканская; с точки зрения истории — связана с коренными народами Арктики; с точки зрения политики — связана с Европой; с точки зрения культуры — находится где-то посередине.

Ранее Фокус писал о том, почему Трамп хочет Гренландию: Мрачная тайна проекта "Ледяной червь".